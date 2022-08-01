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Украина
01 августа 2022, 11:48

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы

Из порта в Одессе вышло первое судно, груженое кукурузой. Оно направится в Ливан. Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что судно покинуло пор

Первое судно с зерном вышло из порта Одессы

Из порта в Одессе вышло первое судно, груженое кукурузой. Оно направится в Ливан. Судно Razoni идет под флагом Сьерра-Леоне, сообщило Минобороны Турции. Управление стратегических коммуникаций ВС Украины подтвердило, что судно покинуло порт. Прибыть в Стамбул оно должно завтра, 2 августа, в городе судно пройдет досмотр.

Как отмечает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны страны, судно держит курс в порт Триполи. По данным сервиса marinetraffic.ru, судно уже отошло на некоторое расстояние от Одессы, двигается со скоростью 4,7 уз.

Договоренность о вывозе зерна из украинских портов была достигнута Киевом и Москвой 22 июля в Стамбуле при участии ООН. Зерно будут доставлять из трех портов — Одессы, Черноморска и Южного. Планировалось, что первые суда с зерном прибудут в Турцию 3 августа. После этого груз должны были направить в том числе в Сомали, путь до которого может занять до полутора месяцев.

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