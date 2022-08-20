Крым подвергся атаке с воздуха в третий раз с начала недели
16 августа в Крыму произошли сразу три взрыва: на складе боеприпасов и трансформаторной подстанции под Джанкоем, а также в районе военной базы в поселке Гвардейское
Жители Евпатории и Севастополя сообщили о новых взрывах в небе. Власти отчитались об успешной работе ПВО.
Вечером в соцсетях появились видео со вспышками над Евпаторией. Назначенный Москвой советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании системы ПВО и подчеркнул, что полуостров «надежно защищен». При этом очевидцы сопроводили видео комментарием: «Это уже не смешно. Собираемся и валим отсюда».
Footage of the downing of an unmanned aerial vehicle in the Crimean Evpatoria by the Air Defense Forces. pic.twitter.com/YqRI6I5AQq
— Destermoon (@destermoon3355) August 19, 2022
О нескольких взрывах сообщили и жители Севастополя. Губернатор Михаил Развозжаев заявил, что система ПВО сбила беспилотник. Он доложил, что сам находится на рабочем месте и «слышал хлопки» в центре и в районе Стрелки. «В бухте отрабатывала ПВО, в центре — корабельная арта. История та же, что и вчера», — добавил Развозжаев. Он призвал жителей города к спокойствию и похвалил военных за хорошую работу.
In this clip, outgoing Russian AA fire can be seen near #Sevastopol. pic.twitter.com/wrJXbSHNi6
— The Intel Crab (@IntelCrab) August 19, 2022
Это уже третья атака на Крым за неделю. Накануне жители Севастополя сообщили о взрывах рядом с военным аэродромом «Бельбек». Губернатор также заявил о сбитом ПВО беспилотнике и заверил об отсутствии повреждений и пострадавших.
18 августа на взрывы жаловались и жители Керчи. Местные власти отчитались, что на «на большом удалении от Крымского моста» ПВО сбила беспилотник, «жертв и разрушений нет».
В Киеве намекнули на причастность к взрывам, но официально это не подтверждали. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович написал, что «курить меньше надо» — так же он комментировал удар по крейсеру «Москва» и взрывы на аэродроме «Саки».
16 августа в Крыму произошли сразу три взрыва: на складе боеприпасов и трансформаторной подстанции под Джанкоем, а также в районе военной базы в поселке Гвардейское. В первом случае Минобороны России заявило о диверсии.
Неделей ранее, 9 августа, из-за взрывов были уничтожены как минимум 7 военных самолетов на аэродроме Саки. Минобороны заявило, что никакого внешнего воздействия не было, и списало все на нарушение мер противопожарной безопасности.
Накануне стало известно, что США разрешили Украине использовать американское оружие для ударов по Крыму. Это сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности. Он подчеркнул, что США считают полуостров частью Украины, поэтому удары по этой территории можно расценить как «самооборону».
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал, что предстоящий бархатный сезон в Крыму «будет ярким». Он заверил, что Украина сделает все для ликвидации военных объектов и «незаконно построенных мостов» на полуострове за годы оккупации. По его словам, если Москва не согласится демонтировать их добровольно, в ход пойдут другие средства.