В офисе президента Украины прогнозируют новые диверсии в России и обещают взорвать Крымский мост
В ближайшие несколько месяцев в Крыму продолжатся взрывы на военных объектах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
В ближайшие несколько месяцев в Крыму продолжатся взрывы на военных объектах, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью The Guardian.
«Я согласен с российским Минобороны, которое прогнозирует больше подобных инцидентов в ближайшие два-три месяца. Я думаю, что мы могли бы увидеть больше таких случаев», — сказал он.
По его словам, пожар на российском складе боеприпасов в Джанкойском районе стал напоминанием, что «Крым, оккупированный русскими, — это взрывы складов и высокий риск гибели захватчиков и воров».
Подоляк предположил, что взрывы на авиабазе Саки 9 августа могли быть организованы партизанами, но это точно не несчастный случай. Издание отмечает, что официально Киев не взял на себя ответственность за инциденты в Крыму.
Советник офиса Зеленского добавил, что Украина рассматривает Крымский мост как законную военную цель, так как по нему идет снабжение российской армии. «Такие объекты должны быть уничтожены», — подчеркнул он.
Первые взрывы в Крыму произошли 9 августа на военном аэродроме Саки. В результате уничтожено не менее пяти бомбардировщиков Су-24 и трех дефицитных Су-30. Российские власти списали все на несчастный случай и нарушение мер противопожарной безопасности.
Источник The Washington Post в украинском правительстве сообщил, что за атакой на авиабазу стоял украинский спецназ. Высокопоставленный украинский военный чиновник сказал The New York Times, что для удара «использовалось устройство украинского производства».
Спустя неделю, 16 августа, взрывы прогремели сразу в трех местах на полуострове. Так, в Джанкое после хлопка загорелась трансформаторная подстанция и пострадало железнодорожное полотно. Неподалеку от поселка Майский Джанкойского района начался пожар на складе с оружием, еще один взрыв произошел возле поселка Гвардейское Симферопольского района, где расположена военная авиабаза.
Минобороны РФ назвало происшествие в Джанкое диверсией. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак намекнул, что к взрывам могут быть причастны украинские военные. По информации The New York Times, события в Крыму связаны с деятельностью бойцов украинского спецназа в тылу противника.
Аналитики из Института изучения войны (ISW) считают, что инциденты под Джанкоем серьезно повредили российскую логистику для снабжения части Запорожской и Херсонской областей.