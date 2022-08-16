В Офисе президента Украины обсуждают реформу системы госуправления
По данным Нацагентства по государственной службе, по состоянию на конец 2021 года в госорганах Украины насчитывалось 204 869 штатных должностей, на которых работало 171 469 человек
В офисе президента Украины идет активное обсуждение реформы всей системы госуправления. Окончательного решения о ее внедрении еще нет, сказал в интервью Forbes замруководителя Офиса президента Ростислав Шурма.
«Госаппарат в Украине исторически избыточный. Это, с одной стороны, очень большой массив рабочих мест, с другой, большое количество чиновников создают лишние барьеры для граждан и бизнеса. И, что самое важное, государство не может себе позволить и дальше финансировать такой большой и неэффективный госаппарат», – отметил Шурма
По его словам, реформа госуправления, скорее всего, будет предусматривать значительную диджитализацию и, соответственно, сокращение аппарата.
Отмечается, что людям, подпадающим под оптимизацию, предложат компенсации и помогут с трудоустройством.
В июне стало известно, что Верховная Рада и правительство готовятся значительно сократить государственный аппарат. Соответствующее поручение топ-чиновникам в начале июня дал президент Владимир Зеленский. Накануне «большую программу сокращения государственных расходов на бюрократию» анонсировал председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
По данным Нацагентства по государственной службе, по состоянию на конец 2021 года в госорганах Украины насчитывалось 204 869 штатных должностей, на которых работало 171 469 человек. Больше чиновников – в центральных органах исполнительной власти, почти 100 000 человек. Это не только министерства, но и различные службы, агентства и инспекции, например, Государственная таможенная служба, Пенсионный фонд, Госпотребстандарт. Около 30 000 человек работают в областных, городских и районных госадминистрациях.
В 2022 году в центральном бюджете на функционирование госаппарата предусмотрено более 60 млрд грн расходов.