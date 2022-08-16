Из-за взрывов боеприпасов поезда в Крым будут останавливаться под Феодосией
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие с материковой части России, будут останавливать на станции Владиславовка
Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что пассажирские поезда, следующие с материковой части России, будут останавливать на станции Владиславовка (расположена на линии Джанкой-Феодосия). Там пассажирам будут предоставляться автобусы для доставки на ближайшие автостанции. Железная дорога в Джанкойском районе Крыма была повреждена из-за взрыва на складе боеприпасов. Таким образом прямое железнодорожное сообщение между материковой Россией и Симферополем, Севастополем и Евпаторией было прервано.
«В Джанкойском районе в результате детонации боеприпасов повреждено железнодорожное полотно между станциями Азовское и Разъезд 10 км. Задержано три поезда, в которых следовали 2 тыс. человек»,— подтвердил собеседник ТАСС в местных экстренных службах.
По данным источников во властных структурах региона, причиной для пересадки пассажиров на автобусы могла стать или авария на железнодорожных путях, или отработка вопросов безопасности. 34 автобусов выехали в район Феодосии, чтобы развезти людей. В поездах крымского направления накануне ввели 3 уровень опасности: усилили досмотр и ввели запрет на сопровождающих.
Источник также сообщил, что накануне на полуострове усилили досмотр поездов, прибывающих с материка, и ввели ряд новых ограничительных мер для пассажиров. На «Крымской железной дороге» данную информацию пока не комментируют.
Сегодня утром в Джанкойском районе Крыма были зафиксированы взрывы на местном полигоне, в результате которых пострадали два человека. Около 2 тыс. человек были эвакуированы из зоны происшествия, впоследствии Минобороны России уточняло, что причиной взрывов стало возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов.