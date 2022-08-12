По данным американской разведи Россия теряет в Украине убитыми и ранеными по 500 солдат в день
Вооруженный конфликт в Украине превратился в самую кровавую наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны, говорят источники среди американских офицеров
Каждый день на войне в Украине погибают или получают ранения около 500 российских военнослужащих. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на данные американской разведки.
Вооруженный конфликт в Украине превратился в самую кровавую наземную войну в Европе со времен Второй мировой войны, говорят источники NYT среди американских офицеров. Ранее замминистра обороны США Колин Каль заявлял, что за неполные полгода войны были убиты и ранены от 70 до 80 тысяч россиян. Это значительное количество, подчеркнул Каль, учитывая, что Россия «не достигла ни одной из целей Владимира Путина» с конца февраля.
Собеседники NYT в Минобороны США оценили количество только погибших в 20 тысяч, из них 5 тысяч — наемники из ЧВК «Вагнера». «Российские вооруженные силы сильно истощены», — констатирует военный журналист и историк Сет Дж. Джонс. По данным британской разведки, с начала войны погибли 10 генералов ВС РФ, еще как минимум шесть были уволены из-за провалов.
Российские власти, в свою очередь, последний раз сообщали о количестве погибших и раненых 25 марта 2022 года — спустя месяц после начала «спецоперации». Тогда Минобороны отчиталось о 1351 погибшем и 3825 раненых. Уже на тот момент американские офицеры считали, что их количество приближалось к пяти тысячам.
Украина также несет тяжелые потери, указывают источник NYT, и тоже предпочитает не раскрывать точное количество. В июне киевские власти заявляли, что ежедневно Украина теряет около сотни бойцов, еще 500 человек получают ранения. Аналогичные цифры ранее называл президент страны Владимир Зеленский.
У Украины есть проблемы с моральным духом, страна несет «очень тяжелые потери» на фронте, но для России ее военная кампания «остается крайне неблагополучной на многих уровнях», пишет «Русская служба Би-би-си».
В России до сих пор официально не объявлена мобилизация, но проходит «скрытая». Так, регионы активно формируют подразделения для участия в войне на территории Украины. В более чем двух десятках субъектов созданы уже более 400 добровольческих отрядов. Добровольцам обещают высокие выплаты, в некоторых регионах — до 300 тысяч рублей. Более того, служить в российской армии призывают жителей разрушенного и оккупированного Мариуполя. Горожане стали получать СМС, в которых им предлагают поступить в «новое подразделение на военную службу по контракту в Вооруженные силы», утверждает Мариупольский городской совет. Из скриншота одного из таких сообщений следует, что жителям Мариуполя обещают платить по 200–300 тысяч рублей в месяц. За справками предлагают обращаться в военкоматы.