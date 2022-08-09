Меню
Украина
Польша построит барьер на границе с Россией
Украина
09 августа 2022, 11:16

Президент Украины Зеленский потребовал от стран Запада закрыть въезд для граждан России

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей

Президент Украины Зеленский потребовал от стран Запада закрыть въезд для граждан России

Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Украинский лидер считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его. «Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на [президента России Владимира] Путина», — заключил он.

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.

Ряд европейских стран выступил за полный запрет виз россиянам. Такую инициативу выдвинули глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и парламентские партии Финляндии.

«Эту мышиную нору нужно заткнуть», — говорил Рейнсалу. Он посетовал, что российские граждане все равно попадают в страну по визам других государств, хотя Эстония перестала их выдавать.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инициативу финских партий запретить выдачу виз россиянам, предупредила, что Россия может принять ответные меры.

«Ограничение поездок росграждан по политическим мотивам станет очередным шагом к усугублению конфронтации в двусторонних отношениях», — указала она.

В Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС. «Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семьи [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты», — напомнили в Еврокомиссии.

Посольства и визовые центры Бельгии, Мальты, Нидерландов, Латвии, Литвы, Чехии и Эстонии уже ограничили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.

Ассоциация туроператоров России 5 августа сообщила о приостановке Болгарией приема документов россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в болгарском консульстве. Позднее в болгарском посольстве в Москве заверили, что продолжают выдавать туристические визы россиянам, однако сроки оказания услуг увеличились по техническим причинам.

Материалы по теме
По факту родства
Зеленский получил премию имени Черчилля за «невероятное мужество»
Президент Украины просит у ЕС 7 млрд долларов в месяц на выплату зарплат и пособий
Сейчас на главной
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
США
Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
Перед тем как подписать протоколы, президент призвал всех союзников по альянсу одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО как можно скорее. Страны подали заявки в НАТО на фоне эскалации военных действий на Украине
США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
США
США ввели визовые санкции против 100 белорусских чиновников, силовиков и пропагандистов
Под санкции попали сотрудники администрации Лукашенко, МВД, КГБ, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минтранспорта и связи, ГУБОПиК, Белтелерадиокомпании, ОНТ, ВВС и ВПО
Россия запретила ввоз фруктов из Молдовы после обращения Кишинева за оружием НАТО
импорт
Россия запретила ввоз фруктов из Молдовы после обращения Кишинева за оружием НАТО
В конце июня Молдова вместе с Украиной получила статус стран-кандидатов в члены ЕС. Одновременно Кишинев практически прекратил политический диалог с Москвой и приостановил работу в ключевых органах СНГ
На военном аэродроме в Крыму слышны взрывы и виден черный дым
Крым
На военном аэродроме в Крыму слышны взрывы и виден черный дым
В Крыму атакован военный аэродром Нитка и склады с боеприпасами возле курортных городов Саки и Новофедоровка. Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что в районе Новофедоровки произошла серия взрывов
Украина остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»
Поставки российской нефти в европейские страны через территорию Украины остановлены, объявила государственная корпорация «Транснефть»
Российских депутатов и губернаторов развели на деньги
мошенничество
Российских депутатов и губернаторов развели на деньги
Депутаты Госдумы и губернаторы российских регионов стали жертвами мошенников. Им и другим должностным лицам звонили от имени члена фракции «Единая Россия» Адама Делимханова и просили перевести деньги «на нужды спецоперации»
Личные данные граждан предложено собирать в ЕБС без их согласия
минцифры
Личные данные граждан предложено собирать в ЕБС без их согласия
Минцифры предлагает отказаться от необходимости получать согласие гражданина на передачу его биометрии в «Единую биометрическую систему» из различных источников
«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
Аэрофлот
«Аэрофлот» начал разбирать свои самолеты на запчасти из-за санкций
Российские авиакомпании, в том числе «Аэрофлот» начали разбирать свои самолеты ради запчастей, которые они больше не могут купить в связи с санкциями
США передали Украине высокоскоростные ракеты HARM
HARM
США передали Украине высокоскоростные ракеты HARM
Вашингтон направил «некоторое количество» ракет AGM-88 для украинских самолетов, сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль
С Россией в обвале
международное право
С Россией в обвале
Война рушит иллюзии, стереотипы и репутации. Большая трансформация мировой системы правил, институтов и альянсов уже началась. В этом процессе Украине принадлежит особая роль как сегодняшнему моральному лидеру свободного мира и будущей державе-победительнице
ФБР провела обыски в поместье Трампа
США
ФБР провела обыски в поместье Трампа
Десятки сотрудников Федерального бюро расследований провели обыск в поместье бывшего американского президента Дональда Трампа во Флориде в рамках расследования дела о ненадлежащем обращении с документами
Губернатор Санкт-Петербурга предложили ввести штрафы за лай собак
штрафы
Губернатор Санкт-Петербурга предложили ввести штрафы за лай собак
Александр Беглов внес в Заксобрание города законопроект о штрафах для владельцев домашних животных за громкий лай, вой и другие звуки, которые питомцы издают в ночное время
В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов из Средней Азии
мигранты
В Россию въехало рекордное число трудовых мигрантов из Средней Азии
В Россию хлынули трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии и других стран. Во втором квартале года на заработки в страну приехало 3,12 миллиона иностранцев
Немецкие железные дорогие будут снабжаться возобновляемой энергией
Германия
Немецкие железные дорогие будут снабжаться возобновляемой энергией
Норвежская компания «Statkraft», производящая возобновляемую энергию, будет снабжать немецкого железнодорожного оператора «Deutsche Bahn» электричеством в течение следующих десяти лет
Общество
На заводе по производству «Искандеров» обнаружили взятки и откаты
Бывший директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению «Ростеха» Алла Лалетина получила почти 70 млн рублей откатами от топ-менеджера компании
Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля обвинили в госизмене из-за «Харьковских соглашений» 2010 года
госизмена
Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля обвинили в госизмене из-за «Харьковских соглашений» 2010 года
Благодаря «Харьковским соглашениям» на 25 лет было продлено пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе
Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам
финляндия
Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу по финским визам
Власти Финляндии намерены ввести ограничения на транзитный туризм из России в Европу по шенгенским визам, выданным финскими представительствами
Авторская колонка
Решающая битва - два сценария
Четыре с половиной месяца назад российские военные объявили, что намерены сосредоточиться на новой стратегии в войне против Украины – захвате территории Донецкой и Луганской областей. Эта цель так и не достигнута, российское наступление завязло
Рогов Кирилл