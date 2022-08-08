Экс-министра обороны Украины Михаила Ежеля обвинили в госизмене из-за «Харьковских соглашений» 2010 года
Благодаря «Харьковским соглашениям» на 25 лет было продлено пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе
В Украине экс-главе Минобороны Михаилу Ежелю предъявили обвинения в госизмене по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК Украины) из-за подписания «Харьковских соглашений» в 2010 году. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Благодаря «Харьковским соглашениям» на 25 лет было продлено пребывание Черноморского флота РФ в Севастополе. Ежель обвиняется в том, что согласовав подписание этих документов, «способствовал Российской Федерации в оккупации Крыма».
«Адмирал, который в свое время был Главнокомандующим Военно-Морскими Силами Украины, понимал все риски продления пребывания российского флота на территории Украины», — отметили в бюро расследований.
Михаил Ежель с 11 марта 2010 года по 8 февраля 2012 года был министром обороны Украины. Позднее он был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Белоруссии. Его отозвали с этой должности, а затем и уволили в 2015 году.
Ранее обвинения в госизмене предъявили Александру Лавриновичу, занимавшему пост министра юстиции Украины во время президентства Виктора Януковича, и Константину Грищенко, который в том же время был главой министерства иностранных дел. Обвинение также связано с подписанием «Харьковских соглашений».