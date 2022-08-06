Глава украинского Amnesty заявила об увольнении после выхода доклада организации о нарушениях ВСУ
В докладе, опубликованном Amnesty International, говорилось, что украинские военные подвергают опасности мирных жителей, размещая свои позиции в жилых районах в районах
После публикации доклада Amnesty International о нарушениях, которые допускают украинские вооруженные силы в ходе войны, директор украинского офиса Amnesty Оксана Покальчук объявила, что покидает свой пост из-за «ценностных» расхождений с руководством, передает телеканал «Дождь».
«Это еще одна потеря, которую мне принесла война. Любимая работа, семь лет жизни, планы на будущее, а в последние пять месяцев — еще и спасательный круг в виде правозащитной работы во благо родной страны во время войны. Все разбилось о стену бюрократии и глухого языкового барьера», — написала Покальчук.
В докладе, опубликованном Amnesty International, говорилось, что украинские военные подвергают опасности мирных жителей, размещая свои позиции в жилых районах в районах Донбасса, Харькова и Николаева.
В Украине доклад раскритиковали — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал его попыткой создать фальшивый баланс между жертвой и преступником, президент страны Владимир Зеленский также обвинил организацию в том, что она перекладывает ответственность с агрессора на жертву.
По словам Покальчук, украинский офис не привлекали к подготовке доклада Amnesty International. Она «до последнего» надеялась все исправить, а украинский офис настаивал, что Amnesty International должна как минимум принять во внимание две стороны и учесть позицию Минобороны Украины, но руководство, как говорит Покальчук, «не предприняло должных шагов для защиты интересов людей, на которых работает организация, и всего правозащитного движения».