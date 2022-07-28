Верховная рада утвердила особые гарантии для граждан Польши
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши, в частности теперь им позволено пользоваться равными с украинцами правами на трудоустройство, образование и социальные выплаты
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши, в частности теперь им позволено пользоваться равными с украинцами правами на трудоустройство, образование и социальные выплаты. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Теперь польские граждане смогут находиться на территории Украины в течение 18 месяцев после принятия закона и пользоваться теми же правами и свободами, что и граждане Украины. Речь, например, идет о трудоустройстве без специального разрешения, государственной регистрации в качестве налогоплательщиков, получении образования, социальных выплат и медицинского обслуживания.
Законопроект был разработан по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. В офисе господина Зеленского сообщали, что закон инициирован «в знак благодарности польскому народу за солидарность и поддержку Украины». Документ учитывает принцип взаимности и предусматривает те же права и гарантии для поляков, что установлены для украинцев в Польше законом «О помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории этой страны» от 12 марта.
По данным ООН, на 13 июля 4 608 154 беженцев с Украины прибыли в Польшу с начала спецоперации. С 1 июля Польша прекратила производить ряд выплат, связанных с помощью украинским беженцам. Власти перестали платить по 40 злотых в день (465,6 руб.) полякам, которые приняли у себя украинцев. Также для украинских беженцев отменили бесплатный проезд в общественном транспорте и поездах польского перевозчика Intercity.