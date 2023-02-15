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15.02.2023 14:40

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая

Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая. Документ опубликован на сайте парламента

В Верховную Раду Украины внесли законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая

Группа депутатов внесла в Верховную Раду законопроект об отмене праздников 8 Марта, 1 Мая и 9 Мая, пишет издание «Настоящее Время», со ссылкой на опубликованый на сайте парламента документ.

Вместо 8 Марта, согласно законопроекту, 25 февраля предлагается отмечать День украинской женщины – в день рождения писательницы Леси Украинки, а 9 марта – день рождения писателя Тараса Шевченко.

Кроме того, предлагается отменить празднование Дня всех трудящихся 1 мая и Дня Победы 9 мая. Вместо этого 8 мая предлагается отмечать День памяти и примирения, во второе воскресенье мая – День матери.

В пояснительной записке говорится, что во избежание экономических потерь «следует устранить коммунистические рудименты» – празднование 1 Мая и 9 Мая.

«Окончание Второй мировой войны отмечается 8 мая. Однако в других государствах это не праздничный, а траурный день памяти десятков миллионов погибших. Подходящий характер следует вернуть и Украине, что позволяет обойтись без празднований на костях», – подчеркивают инициаторы законопроекта.

Законопроект в Верховную Раду внесли внефракционный депутат Оксана Савчук; Наталья Пипа, Соломия Бобровская, Ярослав Юрчишин от фракции «Голос», Ростислав Тистик от фракции «Слуга народа» и Игорь Гузь от депутатской группы «За будущее».

После российского полномасштабного вторжения в Украине меняют названия населенных пунктов, улиц, скверов и парков, а также убирают памятники и мемориальные доски, которые связаны с Россией или Советским Союзом. Верховная Рада ранее вернула городу Новоград-Волынский его историческое название Звягель, а в Харькове демонтировали бюст поэта Александра Пушкина и памятник советскому маршалу Георгию Жукову.

В Одессе в конце декабря снесли памятник российскому полководцу Александру Суворову и скульптуру российской императрицы Екатерины II. Демонтированы были также скульптуры главнокомандующего Южной армией Григория Потемкина, генерал-губернатора Новороссийского края Платона Зубова, инженера Франца де Волана и вице-адмирала Иосифа де Рибаса, которые находились под фигурой Екатерины II.

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