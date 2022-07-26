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Украина
26 июля 2022, 13:38

В Украину прибыли первые немецкие зенитки Gepard

В июне власти ФРГ впервые обнародовали реестр военной поддержки Украины. В перечне были указаны в том числе 30 ЗСУ Gepard и около 60 000 единиц боеприпасов. Зенитные самоходные установки Gepard уже более 10 лет не стоят на вооружении бундесвера

В Украину прибыли первые немецкие зенитки Gepard

Украина получила от Германии первые зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Сегодня официально зашли три первых Gepard, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов», - сообщил он в эфире всеукраинского информационного телемарафона в понедельник, 25 июля.

В июне власти ФРГ впервые обнародовали реестр военной поддержки Украины. В перечне были указаны в том числе 30 ЗСУ Gepard и около 60 000 единиц боеприпасов.

Зенитные самоходные установки Gepard уже более 10 лет не стоят на вооружении бундесвера, но до сих пор имеют немало поклонников среди действующих и бывших немецких офицеров, поскольку это высокоточное оружие надежно защищает войска от нападений с воздуха.

Вес одной зенитки Gepard может составлять до 47 тонн. Такая машина способна стрелять двумя пушками 35 мм со скоростью более 1000 выстрелов в минуту по целям до 3,5 км в высоту, и до 6 км, если речь идет о наземных целях. У Gepard имеется два радара обзором до 15 км. Как отмечают в бундесвере, такая установка способна за считанные минуты полностью уничтожить целую колонну.

Снабжение Gepard боеприпасами ранее считалось проблемой, поскольку было доступно лишь менее чем 60 тысяч 35-мм снарядов. Министерство обороны ФРГ совместно с Минобороны Норвегии потратили несколько недель на то, чтобы найти производителя, который может поставлять дополнительные боеприпасы.

Ранее производитель систем провел обучение украинских солдат в Германии  по использованию зенитных самоходных установок Gepard.

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