Россия готовит фейковое «расследование» об ударе по драмтеатру в Мариуполе, чтобы обвинить Украину
По данным Главного управления разведки, с помощью «расследования» российская сторона хочет возложить ответственность за преступление на Украину
Россия готовит фейковое «расследование» о событиях в Мариупольском драмтеатре, в результате российского удара по которому погибли около 600 человек. Об этом сообщает издание The Insider со ссылкой на сообщение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в Telegram-канале.
По данным разведки, с помощью «расследования» российская сторона хочет возложить ответственность за преступление на Украину. Россия попытается с помощью нескольких съемочных групп и телеканалов подготовить постановочные видео, которые якобы должны «доказать», что взрыв произошел внутри помещения, отмечает ГУР. Также Россия будет утверждать, что все разрушения произошли якобы в результате детонации большого количества взрывчатки, а число жертв составляло не более 14 человек.
«Российские пропагандисты даже нашли так называемых «свидетелей», видевших, как накануне люди в военной форме заносили ящики внутрь здания».
Ранее начальник следственного управления генпрокуратуры «ДНР» Алексей Куцурубенко уже озвучивал версию о том, что взрыв в драмтеатре «произошел изнутри по вине ВСУ», в здании якобы взорвалось безоболочное устройство, в результате погибли 14 человек. Однако он подтвердил, что в драмтеатре изначально пряталось большое количество мирных жителей. Куцурубенко сообщил РИА «Новости», что все эти жители якобы ушли из театра до российского удара. При этом еще в мае стало известно, что часть человеческих останков российские военные могли вывезти с места авиаудара, чтобы скрыть количество жертв.
Удар по Донецкому академическому областному драмтеатру в Мариуполе был нанесен 16 марта российской авиацией. В июне международная правозащитная организация Amnesty International в ходе расследования пришла к выводу, что удар России по драмтеатру в Мариуполе является военным преступлением. Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар заявила, что Международный уголовный суд должен расследовать это преступление. В том числе правозащитная организация поручила физику построить математическую модель взрыва, чтобы определить массу взрывчатого вещества, которая потребуется, чтобы вызвать такие разрушения. Он пришел к выводу, что российский истребитель сбросил две бомбы массой 400–800 кг, они одновременно взорвались. Вероятнее всего, удары наносились истребителями Су-25, Су-30 или Су-34, которые базировались на близлежащих российских аэродромах и часто действовали над югом Украины.
Журналисты Associated Press, опросившие очевидцев, пришли к выводу, что в результате удара погибли около 600 человек. Также сотрудники информагентства использовали для оценки количества жертв два плана помещений театра, фотографии и видеозаписи, которые были сняты как до, так и после авиаудара, выводы экспертов. Перед этим власти Мариуполя пришли к выводу, что при бомбардировке театра погибли 300 человек: эту цифру называли два выживших свидетеля. Из-за невозможности найти останки погибших после мощного взрыва офицер полиции и сотрудник Красного Креста пришли к выводу, что жертв было меньше 500. AP предполагает, что часть человеческих останков могли вывезти с места авиаудара российские военные, занявшие территорию Мариуполя.