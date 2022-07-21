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Украина
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
Украина
21 июля 2022, 19:10

Украина запретит все российские СМИ

Украинские власти решили реформировать закон о СМИ, не менявшийся с 1990-х годов. Одна из поправок предполагает полный запрет российских медиа в стране. Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины

Украина запретит все российские СМИ

Украинские власти решили реформировать закон о СМИ, не менявшийся с 1990-х годов, пишет The Moscow Times. Одна из поправок предполагает полный запрет российских медиа в стране. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Этот закон поставит заслон российской пропаганде на территории Украины. Все телеканалы и другие медиаресурсы с происхождением из государства-агрессора будут запрещены.

По словам Ткаченко, «новый закон о СМИ как никогда актуален», и евроинтеграция Украины «дает этому пути новый толчок». Он также отметил, что «медийный ландшафт существенно изменился: появился мощный интернет, много социальных сетей, стриминговых сервисов».

Все это требует упорядочения, что поможет удвоить усилия в борьбе с российскими фейками и дезинформацией.

Ткаченко добавил, что процесс будет «сорегулироваться» медийщиками, Нацсоветом и Министерством культуры и информационной политики Украины.

Глава комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев сообщил, что законопроект о СМИ направили на экспертизу в Европейскую комиссию, и скоро та представит свои рекомендации. После этого их изучит рабочая группа, которая занималась законопроектом. «Это касается второго чтения. Я не вижу необходимости сейчас ставить законопроект на первое чтение, поскольку нет ответа Еврокомиссии», — сказал он.

1 июня президент ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала принять закон о СМИ, который приведет законодательство Украины в соответствие с действующими стандартами ЕС.

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