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18 июля 2022, 16:13

Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения

Никаких переговоров о мирном урегулировании с Россией сейчас нет, они возможны только после поражения РФ на поле сражения заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины заявил, что переговоры с Россией возможны только после ее поражения

«Никаких переговоров о мире по состоянию на сейчас нет по вине российской стороны и никто на эту тему не встречается», — сказал господин Кулеба в интервью «Forbes Украина». Он отметил, что своими заявлениями о целях военной операции российская сторона демонстрирует неготовность к переговорам. «Статус мирных переговоров — это удар по Виннице, удар по Николаеву, удары по Харькову, в других городах, и штурмовые действия русских на востоке Украины»,— сказал Дмитрий Кулеба.

«Все понимают, что переговоры напрямую привязаны к ситуации на фронте. Я всем партнерам говорю простую вещь: "За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов"»,— заявил господин Кулеба.

После начала военной операции между российской и украинской делегацией состоялись несколько раундов переговоров, они проходили в очном и заочном форматах. 22 апреля главы делегаций России Владимир Мединский и Украины Давид Арахамия провели переговоры несколько раз за сутки. На этом переговоры прекратились.

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