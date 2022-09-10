Меню
Украина
АвтоВАЗ назвал цены на машины без подушек безопасности
Украина
война в украине
The Moscow Times
10 сентября 2022, 19:42

Налицо крупное поражение

Российская армия за два дня сдала три ключевых города в Харьковской области

Налицо крупное поражение

Российская армия стремительно сдает позиции под натиском контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое было анонсировано еще в конце июля и полную силу стартовало в сентябре.

Вслед за прорывом у Херсона, из-за которого Кремль был вынужден в третий раз отложить референдумы об аннексии и эвакуировать из города командование и политическое руководство, фронт посыпался в Харьковской области на расстоянии в несколько десятков километров от границы с Россией.

В ночь на пятницу российские войска оставили Балаклею  — город с довоенным населением около 30 тысяч человек, расположенный в 90 км от областного центра. Утром в субботу пророссийские телеграмм-каналы сообщили о сдаче Купянска — города, где находились ставленники Кремля, претендовавшие на управление областью (гражданская администрация). Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что  украинские силы заняли западную часть Купянска, где находится крупная узловая железнодорожная станция, с помощью которой снабжалась российская группировка.

Не менее 10 тысяч российских солдат оказались под угрозой окружения. «Обстановка тяжелейшая», — написал Поддубный в субботу, добавив, что мосты повреждены, и движение тяжелой техники по ним парализовано.

Следом российская армия оставила Изюм — город, где находился штаб группировки, наступающей на Донбасс с севера. Об этом сначала сообщили «военкоры» в telegram-каналах, а затем подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

Изюм — третий по величине город Харьковской области, через которых проходит дорога на Донецк, — как и другие населенные пункты был покинут «в результате ошибок военного командования», написал Безсонов, добавив, что не следует искать в поражениях «скрытые смыслы» или «предательство». 

«Просто воюем, как умеем», — констатировал он. По словам Поддубного, выход из Изюма был связан с угрозой окружения армии. 

Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны в городе много разрушений, сообщил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов. На Харьковское направление перебрасываются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», пишет РИА Новости: стреляющие термобарическими снарядами, они способны сжигать противника на площади в несколько футбольных полей.

Телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера, сообщил о сдаче «без боя» Лимана, а также об уходе армии из Сватово о в Луганской области, куда днем ранее стягивались резервы.

«На лицо — продолжающийся острейший оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение», — пишет Игорь Стрелков, в прошлом министр обороны ЛНР, а ныне — фигурант дела о сбитом над Донбассом Boeing. 

«Сейчас, по сути, речь нашей стороны может идти только о том, как <.> не допустить перерастания оперативного поражения в стратегическое. Хотя оно в общем о переросло», — отмечает Стрелков, добавляя, что «противник выиграл» сражение за инициативу и нацелен на то, чтобы окружить и уничтожить крупные соединения российских войск. 

На разных направлениях ВСУ продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. «В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов», — сказала она.  

Российское Минобороны, в начале недели заявившее о «провалившемся с треском» контрнаступлении ВСУ под Херсоном, третий день подряд молчит о ситуации в Харьковской области, а накануне закрыло комментарии в своих соцсетях, куда хлынули недоумевающие сторонники войны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила об атаке ботов на свой телеграм-канал и пообещала всех заблокировать.

Президент России Владимир Путин встретил крупнейшее поражение своей армии с момента отступления от Киева на церемонии открытия колеса обозрения в Москве. Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие «сражались за мирную жизнь в Донбассе» и «отдали свою жизнь за Россию», заявил он.

Материалы по теме
Украина планирует создать фонд, в который будут вносить деньги россияне под санкциями
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления»
Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы, вслед за Смольнинским советом Петербурга, призвал Путина сложить полномочия
Сейчас на главной
Молдавский регулятор запретил полеты Air Moldova в Россию
Air Moldova
Молдавский регулятор запретил полеты Air Moldova в Россию
Спикер молдавского парламента Игорь Гросу назвал сообщение авиакомпании о возобновлении полетов ложью. По его словам, те, кто стоят за этим заявлением, заинтересованы в дестабилизации ситуации в Молдавии
Авторская колонка
Второсортные жители
Торжества 1-го сентября в Серпуховском районе были омрачены закрытием двух сельских школ в Лукьяново и Бутурлино. Теперь детям придется ждать автобусов или километры шагать пешком. От Лукьяново, где мы недавно сделали капремонт, до перегруженной Липицкой школы более 5 километров, из Бутурлино до местечка Данки не меньше
Шестун Александр
Украина планирует создать фонд, в который будут вносить деньги россияне под санкциями
Фонд помощи Украине
Украина планирует создать фонд, в который будут вносить деньги россияне под санкциями
О желании украинских властей создать фонд, в который смогут вносить деньги оказавшиеся под санкциями россияне, газете The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с дискуссией в Киеве
Авторская колонка
Фундаментальная причина
Военные медиа заполнены информацией о катастрофическом поражении российской армии под Купянском, крупнейшем железнодорожном узле на севере Украины. Сейчас стали поступать новость, что Изюм освобожден украинскими войсками
Сонин Константин
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления»
война в украине
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления»
Российские войска покинули Изюм и «другие населенные пункты Харьковского направления», написал в своем телеграм-канале представитель самопровозглашенной «ДНР» Денис Безсонов
Опубликован документ, свидетельствующий о количестве погибших российских военных в Украине
Военные потери России
Опубликован документ, свидетельствующий о количестве погибших российских военных в Украине
Российский политик Михаил Ходорковский опубликовал документ Министерства финансов РФ, в котором озвучивается размер выплаты родных погибших в войне против Украины
Общество
Жители Хабаровского края создали петицию, в которой просят отправить губернатора в отставку и «на фронт»
Жители Хабаровского края создали петицию, в которой предлагают отстранить Михаила Дегтярева от должности губернатора, чтобы он мог поехать в Украину для участия в так называемой «спецоперации»
Россия задействовала в войне в Украине более 80% сухопутных войск
НАТО
Россия задействовала в войне в Украине более 80% сухопутных войск
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия привлекла к войне в Украине 80% своих сухопутных войск. Об этом он сказал на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе
В России ожидается падения качества товаров и услуг из-за провала импорта
санкции
В России ожидается падения качества товаров и услуг из-за провала импорта
Предложение товаров и услуг в России, вероятно, будет сокращаться со смещением ассортимента в пользу альтернатив, ранее не представленных или слабо представленных на российском рынке
Президент Украины наградил орденом производителя «Байрактаров»
владимир зеленский
Президент Украины наградил орденом производителя «Байрактаров»
Президент Украины Владимир Зеленский вручил орден «За заслуги» I степени Халюку Байрактару - генеральному директору турецкой компании «Байкар», производящей беспилотники Bayraktar TB2
Карл III объявлен королем Великобритании
Великобритания
Карл III объявлен королем Великобритании
В Сент-Джеймсском дворце в центре Лондона проходит церемония официального провозглашения 73-летнего Карла III новым королем Великобритании. Эта церемония — конституционная необходимость
Правительство Киргизии объявило о резком повышении пенсий
Киргизия
Правительство Киргизии объявило о резком повышении пенсий
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что с 1 октября в стране одномоментно повысят пенсии в среднем от 1,7 до 3,4 тыс. сомов (по данным ЦБ на 9 сентября, 1 сом — 0, 74 руб.)
Политика
Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы, вслед за Смольнинским советом Петербурга, призвал Путина сложить полномочия
Совета депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием уйти в отставку
Российский суд признал законным штраф для Google в 21,8 млрд рублей
Google
Российский суд признал законным штраф для Google в 21,8 млрд рублей
Таганский суд Москвы признал законным оборотный штраф 21,77 млрд рублей, наложенный на компанию Google за повторный отказ удалить запрещенную в России информацию
Заботливый президент
Чиновники РФ
Заботливый президент
На выборы осенью 2022 года идут сразу два бывших кремлёвских чиновника. Их доходы в администрации президента не были известны, поскольку прежние должности считаются слишком низкими — не требующими ежегодных публичных отчётов на сайте АП
Лесная промышленность России начала терять деньги из-за «разворота на Восток»
лесная промышленность
Лесная промышленность России начала терять деньги из-за «разворота на Восток»
Лесопромышленные предприятия Архангельской и Вологодской областей рискуют столкнуться с финансовыми проблемами в связи с перестройкой российской экономики на Восток
Минобороны России в ежедневной сводке по ситуации в Украине не стало комментировать происходящее в Балаклее
Министерство обороны России в своей ежедневной сводке о ходе боевых действий в Украине не стало комментировать успешное контрнаступление украинских войск в Харьковской области
Российские банки обязали с 1 октября раскрывать условия вкладов в виде таблицы
банки России
Российские банки обязали с 1 октября раскрывать условия вкладов в виде таблицы
Центробанк РФ сообщил, что банки с 1 октября будут обязаны раскрывать условия вкладов понятно — в виде таблицы. Указание, которое устанавливает для банков форму такой таблицы, зарегистрировал Минюст