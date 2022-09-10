Налицо крупное поражение
Российская армия за два дня сдала три ключевых города в Харьковской области
Российская армия стремительно сдает позиции под натиском контрнаступления Вооруженных сил Украины, которое было анонсировано еще в конце июля и полную силу стартовало в сентябре.
Вслед за прорывом у Херсона, из-за которого Кремль был вынужден в третий раз отложить референдумы об аннексии и эвакуировать из города командование и политическое руководство, фронт посыпался в Харьковской области на расстоянии в несколько десятков километров от границы с Россией.
В ночь на пятницу российские войска оставили Балаклею — город с довоенным населением около 30 тысяч человек, расположенный в 90 км от областного центра. Утром в субботу пророссийские телеграмм-каналы сообщили о сдаче Купянска — города, где находились ставленники Кремля, претендовавшие на управление областью (гражданская администрация). Военкор ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что украинские силы заняли западную часть Купянска, где находится крупная узловая железнодорожная станция, с помощью которой снабжалась российская группировка.
Не менее 10 тысяч российских солдат оказались под угрозой окружения. «Обстановка тяжелейшая», — написал Поддубный в субботу, добавив, что мосты повреждены, и движение тяжелой техники по ним парализовано.
Следом российская армия оставила Изюм — город, где находился штаб группировки, наступающей на Донбасс с севера. Об этом сначала сообщили «военкоры» в telegram-каналах, а затем подтвердил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
Изюм — третий по величине город Харьковской области, через которых проходит дорога на Донецк, — как и другие населенные пункты был покинут «в результате ошибок военного командования», написал Безсонов, добавив, что не следует искать в поражениях «скрытые смыслы» или «предательство».
«Просто воюем, как умеем», — констатировал он. По словам Поддубного, выход из Изюма был связан с угрозой окружения армии.
Обстановка в Изюме тяжелая, в результате постоянных обстрелов со стороны в городе много разрушений, сообщил глава администрации Изюмского района Владислав Соколов. На Харьковское направление перебрасываются тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», пишет РИА Новости: стреляющие термобарическими снарядами, они способны сжигать противника на площади в несколько футбольных полей.
Телеграм-канал Grey Zone, связанный с ЧВК Вагнера, сообщил о сдаче «без боя» Лимана, а также об уходе армии из Сватово о в Луганской области, куда днем ранее стягивались резервы.
«На лицо — продолжающийся острейший оперативный кризис на широком участке фронта, уже переросший в крупное поражение», — пишет Игорь Стрелков, в прошлом министр обороны ЛНР, а ныне — фигурант дела о сбитом над Донбассом Boeing.
«Сейчас, по сути, речь нашей стороны может идти только о том, как <.> не допустить перерастания оперативного поражения в стратегическое. Хотя оно в общем о переросло», — отмечает Стрелков, добавляя, что «противник выиграл» сражение за инициативу и нацелен на то, чтобы окружить и уничтожить крупные соединения российских войск.
На разных направлениях ВСУ продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона. «В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов», — сказала она.
Российское Минобороны, в начале недели заявившее о «провалившемся с треском» контрнаступлении ВСУ под Херсоном, третий день подряд молчит о ситуации в Харьковской области, а накануне закрыло комментарии в своих соцсетях, куда хлынули недоумевающие сторонники войны. Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила об атаке ботов на свой телеграм-канал и пообещала всех заблокировать.
Президент России Владимир Путин встретил крупнейшее поражение своей армии с момента отступления от Киева на церемонии открытия колеса обозрения в Москве. Погибшие в ходе специальной военной операции военнослужащие «сражались за мирную жизнь в Донбассе» и «отдали свою жизнь за Россию», заявил он.