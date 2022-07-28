Меню
Украина
В России нет плохих дорог – есть только бездорожье
Украина
война в украине
Редакция
28 июля 2022, 19:32

Чужие среди своих

У России была сеть секретных агентов в Украине, благодаря которым удалось захватить Чернобыльскую АЭС без сопротивления

Чужие среди своих

У России была целая сеть секретных агентов в Украине, в том числе на Чернобыльской АЭС, благодаря которым российские войска захватили станцию без сопротивления, пишет «Новая Газета. Европа» со ссылкой на Reuters который имеет несколько источников как с российской, так и с украинской стороны.

Агентство утверждает, что на фоне войны, которая длится уже пять месяцев, бескровный захват ЧАЭС российскими войсками кажется аномальным. 169 бойцов Нацгвардии, защищавшие Чернобыль, сложили оружие меньше, чем через два часа после российского наступления, практически не оказав сопротивления.

Причина в том, что с ноября 2021 года Россия начала засылать в Украину своих агентов, утверждается в материале. Они, по данным Reuters, должны были установить контакты с должностными лицами, которые отвечали за безопасность Чернобыльской АЭС, и обеспечить отсутствие сопротивления на станции.

Одной из ключевых фигур захвата Чернобыля агентство называет начальника службы безопасности ЧАЭС Валентина Витера. За неделю до вторжения он взял больничный, поэтому 24 февраля был у себя дома в Киеве, говорится в материале. Когда стало известно, что на Чернобыль движется колонна российской армии, Витер позвонил командиру Нацгвардии, защищающей ЧАЭС, и сказал «пожалеть своих людей», пишут журналисты агентства, ссылаясь на показания самого Витера украинским следователям. После этого, согласно расследованию Reuters, он бежал в Закарпатскую область и скрывался там.

Витера арестовали в марте, сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в дезертирстве, но Reuters утверждает, что правоохранительные органы инициировали повторное расследование в отношении бывшего главы службы безопасности ЧАЭС по подозрению в государственной измене путем «умышленного содействия воинским частям страны-агрессора, Российской Федерации, в проведении подрывной деятельности против Украины».

В материале также утверждается, что сеть российских секретных агентов в Украине гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. В беседе с Reuters бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на момент его ухода с должности в 2019 году «сотни» сотрудников Минобороны Украины находились под наблюдением, поскольку подозревались в связях с Россией. Луценко предполагает, что в других министерствах было такое же количество подозреваемых в шпионаже.

Кремль надеялся на помощь агентов и на то, что благодаря им для захвата страны не потребуется большой военной мощи, утверждается в материале. Однако план провалился, потому что должностные лица, с которыми работала Россия, значительно преувеличивали свою роль в украинской политике, говорится в расследовании агентства.

Главными российскими агентами Reuters считает пророссийского политика Виктора Медведчука, который сейчас находится под стражей по обвинению в госизмене, и бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, которого в начале мая украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к нарушению целостности территории Украины.

Однако, по оценкам Reuters, российская кампания по внедрению агентов навело «смуту и хаос» внутри Украины, что отразилось и на управлении страной. 18 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровой ревизии в СБУ и назначил исполняющим обязанности главы СБУ Украины Василия Малюка. Этот пост освободился днем ранее, когда Зеленский снял с поста Ивана Баканова. В тот же день с должности генпрокурора Украины уволили Ирину Венедиктову. Отставки Зеленский объяснил большим количеством (651) уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, возбужденных в отношении работников прокуратуры и других правоохранительных органов. Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что сейчас решается вопрос об увольнении 28 сотрудников СБУ.

Материалы по теме
СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России
На крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота
Узбекистан призвал мигрантов в России быть осторожными при выборе работы из-за риска оказаться на войне в Украинец
Сейчас на главной
Депутат Госдумы РФ обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе «Би-2»
цензура
Депутат Госдумы РФ обратился к главе ФСБ с просьбой запретить въезд группе «Би-2»
В обращении депутат указал, что музыканты с начала вооружённого вторжения России на территорию Украины «заняли активно антироссийскую позицию»
Эстония прекратит выдавать россиянам временные виды на жительство и учебные визы
Эстония
Эстония прекратит выдавать россиянам временные виды на жительство и учебные визы
Правительство Эстонии утвердило поправку, которая ограничит возможности россиян подавать документы на получение временного вида на жительство или визы с целью обучения в стране
Сенат Конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной – спонсором терроризма
Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жестких санкций против них
Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратит операции с Россией
литва
Обслуживающий транзит в Калининград литовский банк прекратит операции с Россией
Литовский «Шяуляй банк», обслуживающий калининградский транзит, объявил о прекращении проведения банковских операций с Россией с 1 сентября
Верховная рада утвердила особые гарантии для граждан Польши
Верховная Рада
Верховная рада утвердила особые гарантии для граждан Польши
Верховная рада приняла закон об особых гарантиях для граждан Польши, в частности теперь им позволено пользоваться равными с украинцами правами на трудоустройство, образование и социальные выплаты
СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России
война в украине
СБУ рассказала, как жителей захваченных территорий убеждают проголосовать за присоединение к России
Жителей захваченных территорий Украины, многие из которых из-за войны неделями жили в подвалах, будут убеждать проголосовать за присоединение к России
На крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота
крейсер москва
На крейсере «Москва» погиб сын командира дивизии Черноморского флота
На крейсере «Москва», который затонул в середине апреля в Черном море, погиб Валерий Криворог, сын командира дивизии Черноморского флота контр-адмирала Олега Криворога
Протестующие ворвались в здание иракского парламента
Ирак
Протестующие ворвались в здание иракского парламента
Сотни сторонников шиитского лидера Муктады ас-Садра в среду прорвались в охраняемую «Зеленую зону» в Багдаде и заняли здание парламента. 27 июля Ирак побил собственный антирекорд - 290 дней без полноценного правительства
Узбекистан призвал мигрантов в России быть осторожными при выборе работы из-за риска оказаться на войне в Украинец
Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России осторожно выбирать работу из-за риска оказаться на войне в Украине
Раскурорченный сбор
курортный сбор
Раскурорченный сбор
Воодушевившись результатами эксперимента по внедрению в трех регионах курортного сбора, депутаты Госдумы РФ разработали законопроект о его более масштабной версии — туристическом сборе. Платеж 100 руб. в сутки по замыслу сможет ввести любой регион
Поставки смартфонов и нотбуков в Россию упали в 4 раза
электроника
Поставки смартфонов и нотбуков в Россию упали в 4 раза
Дистрибуторы электроники в России столкнулись со значительным сокращением поставок на фоне войны в Украине и последовавших санкций, а также ухода брендов из страны
Черногория начала замораживать недвижимость россиян под санкциями
Черногория
Черногория начала замораживать недвижимость россиян под санкциями
Власти Черногории начали замораживать недвижимость, которая принадлежит россиянам, в рамках исполнения санкционного режима. МИД страны сообщил, что под ограничения уже попало жилье двух граждан России
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
США
США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Администрация президента США Джо Байдена предложила обменять осужденного в Соединенных Штатах предпринимателя Виктора Бута на Пола Уилана и баскетболистку Бриттни Грайнер
Полупустующие гостиницы и мины на пляже
Крым
Полупустующие гостиницы и мины на пляже
«Российский глава» аннексированного Крыма признал, что курортный сезон на полуострове в этом году не состоялся. По одной из оценок, туристов там наполовину меньше, чем до начала полномасштабного российского вторжения, а с пляжей теперь видны истребители и подводные лодки
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова
репрессии в белоруссии
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова
В Беларуси задержали лидера Объединенной гражданской партии Николая Козлова. Об этом в фейсбуке сообщил политик Анатолий Лебедько. Козлов в момент задержания находился в Несвиже
Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц после сокращения поставок газа
Германия
Германия согласилась продать Украине 100 гаубиц после сокращения поставок газа
Производство 100 самоходных гаубиц обойдется в 1,7 млрд евро. Это в несколько раз больше объема всех предыдущих поставок немецкого вооружения: он составил всего около 600 млн евро
Общество
Новосибирские чиновники просят жителей купить генераторы и бензопилу для отправляемых в Украину солдат
Администрация Морского сельсовета Новосибирской области попросила жителей «помочь в приобретении имущества» для зенитного ракетного полка, который примет участие в войне в Украине
Польша купит почти 1000 танков и 600 гаубиц у Южной Кореи
Польша
Польша купит почти 1000 танков и 600 гаубиц у Южной Кореи
Министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о подписании договора о поставках вооружений с Южной Кореей. Они должны заменить вооружения, которые Польша передала Украине