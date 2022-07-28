Чужие среди своих
У России была сеть секретных агентов в Украине, благодаря которым удалось захватить Чернобыльскую АЭС без сопротивления
У России была целая сеть секретных агентов в Украине, в том числе на Чернобыльской АЭС, благодаря которым российские войска захватили станцию без сопротивления, пишет «Новая Газета. Европа» со ссылкой на Reuters который имеет несколько источников как с российской, так и с украинской стороны.
Агентство утверждает, что на фоне войны, которая длится уже пять месяцев, бескровный захват ЧАЭС российскими войсками кажется аномальным. 169 бойцов Нацгвардии, защищавшие Чернобыль, сложили оружие меньше, чем через два часа после российского наступления, практически не оказав сопротивления.
Причина в том, что с ноября 2021 года Россия начала засылать в Украину своих агентов, утверждается в материале. Они, по данным Reuters, должны были установить контакты с должностными лицами, которые отвечали за безопасность Чернобыльской АЭС, и обеспечить отсутствие сопротивления на станции.
Одной из ключевых фигур захвата Чернобыля агентство называет начальника службы безопасности ЧАЭС Валентина Витера. За неделю до вторжения он взял больничный, поэтому 24 февраля был у себя дома в Киеве, говорится в материале. Когда стало известно, что на Чернобыль движется колонна российской армии, Витер позвонил командиру Нацгвардии, защищающей ЧАЭС, и сказал «пожалеть своих людей», пишут журналисты агентства, ссылаясь на показания самого Витера украинским следователям. После этого, согласно расследованию Reuters, он бежал в Закарпатскую область и скрывался там.
Витера арестовали в марте, сейчас он находится в СИЗО. Его обвиняют в дезертирстве, но Reuters утверждает, что правоохранительные органы инициировали повторное расследование в отношении бывшего главы службы безопасности ЧАЭС по подозрению в государственной измене путем «умышленного содействия воинским частям страны-агрессора, Российской Федерации, в проведении подрывной деятельности против Украины».
В материале также утверждается, что сеть российских секретных агентов в Украине гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. В беседе с Reuters бывший Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что на момент его ухода с должности в 2019 году «сотни» сотрудников Минобороны Украины находились под наблюдением, поскольку подозревались в связях с Россией. Луценко предполагает, что в других министерствах было такое же количество подозреваемых в шпионаже.
Кремль надеялся на помощь агентов и на то, что благодаря им для захвата страны не потребуется большой военной мощи, утверждается в материале. Однако план провалился, потому что должностные лица, с которыми работала Россия, значительно преувеличивали свою роль в украинской политике, говорится в расследовании агентства.
Главными российскими агентами Reuters считает пророссийского политика Виктора Медведчука, который сейчас находится под стражей по обвинению в госизмене, и бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева, которого в начале мая украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы за публичные призывы к нарушению целостности территории Украины.
Однако, по оценкам Reuters, российская кампания по внедрению агентов навело «смуту и хаос» внутри Украины, что отразилось и на управлении страной. 18 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровой ревизии в СБУ и назначил исполняющим обязанности главы СБУ Украины Василия Малюка. Этот пост освободился днем ранее, когда Зеленский снял с поста Ивана Баканова. В тот же день с должности генпрокурора Украины уволили Ирину Венедиктову. Отставки Зеленский объяснил большим количеством (651) уголовных дел о госизмене и коллаборационизме, возбужденных в отношении работников прокуратуры и других правоохранительных органов. Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что сейчас решается вопрос об увольнении 28 сотрудников СБУ.