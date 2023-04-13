ФСБ обвиняет Минобороны России в сокрытии данных о потерях в войне с Украиной
В ФСБ считают, что Министерство обороны «запутывает» данные о потерях. Военные не включают в свои доклады потери Росгвардии, ЧВК Вагнера, а также подразделений, отправляемых в Украину из Чечни
В ФСБ считают, что Министерство обороны «запутывает» данные о потерях, пишет New York Times со ссылкой на утечку секретных документов американских военных. Военные не включают в свои доклады потери Росгвардии, ЧВК Вагнера, а также подразделений, отправляемых в Украину из Чечни.
В российской армии сохраняется «нежелание передавать плохие новости по командной цепочке», считают авторы документа.
По оценкам самой ФСБ, Россия потеряла в Украине около 110 человек убитыми и ранеными, говорится в документе, датированном 28 февраля. Какие данные о потерях предоставляет Минобороны, в документе не сказано. В последний раз российские военные официально отчитывались о потерях 21 сентября. Тогда Сергей Шойгу сказал, что они составляют 5937 человек.
12 апреля Reuters со ссылкой на другой документ из масштабной утечки сообщил, что американские военные оценивают потери России в 189,5–223 тысячи человек, из них убитыми — 35,5–43 тысячи. Потери Украины оцениваются в 124,5–131 тысячу человек, из них убитыми — 15,5–17,5 тысяч.
В середине октября прошлого года два источника сообщили «Важным историям», что безвозвратные потери российской армии в Украине могли составлять более 90 тысяч человек. К безвозвратным потерям относят убитых, пропавших без вести, умерших от ран в госпиталях, а также раненых, которые не могут вернуться к военной службе.
Авторы документа, изученного New York Times, отмечают, что масштаб внутренней борьбы между российскими ведомствами больше, чем предполагалось ранее. Эту борьбу и перекладывание ответственности друг на друга аналитики называют одной из причин, по которому Владимиру Путину не удалось достичь целей войны в Украине.
Также в документе говорится о противостоянии между Минобороны и владельцем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Чтобы решить эту проблему Путин организовал встречу с участием Пригожина и министра обороны Шойгу. Вероятно, она прошла 22 февраля.
Большая часть в документе информация, вероятно, получена из перехватов электронных сообщений, полученных американской разведкой, отмечает New York Times. Военные чиновники, у которых журналисты попросили подтвердить подлинность документов, не смогли либо отказались это сделать.