Самарский депутат Абдалкин прослушал послание Путина с лапшой на ушах
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин возмутил коллег из Госдумы РФ несерьезным отношением к посланию президента Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил 21 февраля
Депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Абдалкин возмутил коллег из Госдумы РФ несерьезным отношением к посланию президента Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступил 21 февраля. В соцсети коммунист разместил фото и видео о том, как он слушал выступление главы государства - сидя перед экраном компьютера и со спагетти на ушах.
Свое фото с лапшой Абдалкин прокомментировал так: по его словам, это «единственный правильный способ слушать послания и прямые линии» Путина.
Следующий пост самарского депутата был посвящен экономическим проблемам региона: «Программа ипортозамещения работает уже 8 лет, однако, в сельском хозяйстве Самарской области до сих пор сохраняется зависимость от семян зарубежной селекции...»
Посты самарского коммуниста вызвали гнев у депутата федеральной Думы единоросса Александра Хинштейна. В соцсети он высказал мнение, что это «странная, если не сказать больше, выходка, более уместная для украинского, но не российского депутата», и призвал руководство КПРФ «приструнить своего однопартийца». Попутно он похвалил лидера компартии Геннадия Зюганова за то, что тот «с трибуны Госдумы восхищается вчерашним посланием Президента».
В прошлом депутат Абдалкин неоднократно провоцировал скандалы в своем регионе, высказывая несогласие с тем или иным политиком или чиновником. Так, он дарил главе администрации Чапаевска ведро помета от имени местного населения - за то, что город «поднимается с колен». Председатель гордумы Новокуйбышевска получал от коммуниста мыло в виде мужского полового органа и обращался по этому поводу в прокуратуру. Однако, как писали местные СМИ, прокуроры не увидели ничего незаконного в подарке Абдалкина и сообщили заявителю, что фаллос является символом плодородия во многих древних культурах.
В конце сентября 2022 года стало известно, что Абдалкину выдали повестку в военкомат. Отслуживший срочную службу в химвойсках 2008-2009 годах депутат позднее рассказывал СМИ, что дважды приходил к военкому, но срок его отправки в войска неоднократно переносили и в какой-то момент вызывать перестали.
На парламентских выборах 2021 года Абдалкин баллотировался в Госдуму по одномандатному округу №158 в Самарской области, от того же округа выдвигался Хинштейн. По итогам обработки бюллетеней было объявлено о победе Хинштейна с 51,12%, Абдалкин получил 21,07%, третье место занял кандидат от «Справедливой России - Патриотов - За правду« Алексей Митрофанов (5,74%).