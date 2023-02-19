G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов
Ограненные и полированные камни часто смешиваются в торговых домах, первоначальный сертификат заменяется документацией о «смешанном происхождении», что делает практически невозможным их отследить
Страны G7 и Евросоюза обсуждают способы отслеживания российских алмазов, пересекающих границы, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Происхождение алмаза устанавливается, когда он получает сертификат в рамках Кимберлийского процесса, однако потом его может стать трудно отследить. ЕС уже пытался ввести санкции против российских драгоценных камней, однако ряд стран-импортеров, таких как Бельгия, выступили против.
Кимберлийский процесс разработан для предотвращения продажи так называемых кровавых алмазов, которые идут на финансирование военных конфликтов.
Ограненные и полированные камни часто смешиваются в торговых домах, первоначальный сертификат заменяется документацией о «смешанном происхождении», что делает практически невозможным отследить, где в конечном итоге продаются российские алмазы. По данным источников, G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) может выступить с заявлением по поводу отслеживания алмазов на следующей неделе.
На долю российского производителя алмазов АЛРОСА приходится около трети мировой торговли необработанными алмазами на сумму $80 млрд, сообщает Bloomberg. Санкции против АЛРОСА ввели США, однако эти меры оказали ограниченное воздействие, поскольку большая часть торговли проходит через другие рынки, такие как Индия.