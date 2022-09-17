Меню
В мире
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
17 сентября 2022, 16:28

Bloomberg узнал о «тайных сделках» по продаже российских алмазов в Бельгию и Индию

Несколько компаний из Бельгии и Индии продолжают скупать алмазы из России, несмотря на военные действия в Украине и западные санкции, введенные против российской «Алросы»

Bloomberg узнал о «тайных сделках» по продаже российских алмазов в Бельгию и Индию

Несколько компаний из Бельгии и Индии продолжают скупать алмазы из России, несмотря на военные действия в Украине и западные санкции, введенные против российской «Алросы» — крупнейшего производителя алмазов в мире. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, «тайные сделки» по покупке драгоценных камней на «сотни миллионов долларов» заключают около 10 компаний. Крупнейшие покупатели российских алмазов, по словам собеседников агентства, — это индийские Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports Pvt. Их представители не ответили на запросы Bloomberg.

Предполагается, что после огранки и полировки российские драгоценные камни направляются в Китай, Японию и Индию, которые пока не отказались от российской продукции и вместе отвечают примерно за 30% мирового спроса на бриллианты, отмечает агентство. Однако отследить передвижения алмазов почти невозможно, поэтому камни из России с большой вероятностью окажутся и на западных рынках, указывает Bloomberg.

Некоторые крупные европейские бренды даже попросили основного конкурента «Алросы», британскую De Beers, увеличить продажи поставщикам, которым она доверяет, рассказали источники. Алмазодобытчик попытался это сделать, однако у компании не так много запасов, чтобы покрыть спрос, указали они. Представители «Алросы» и De Beers отказались от комментариев.

США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России, запретив импорт всех видов российских алмазов, кроме технических. Под ограничения попала и «Алроса»: с начала марта ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, под ограничения попал гендиректор компании Сергей Иванов. В апреле США расширили санкции против «Алросы», заблокировав американские активы компании.

После этого большинство европейских и ближневосточных банков отказались финансировать сделки по покупке продукции «Алросы», однако несколько индийских банков продолжили проводить операции в других валютах — в первую очередь в евро и рупиях, отмечает Bloomberg. Сама «Алроса» на этом фоне стала предлагать покупателям более выгодные условия, например, возможность самостоятельно выбирать, какие именно алмазы включать в каждую поставку, но сохранила прежнюю ценовую политику, отмечает агентство.

Материалы по теме
России поставили «красный флажок» по безопасности полетов. Теперь другие страны имеют право не пускать ее самолеты на свои территории
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
В Министерстве финансов России оценили прямые потери от санкций в сотни миллиардов долларов
Сейчас на главной
США не видят у России намерений вести переговоры с Украиной
США
США не видят у России намерений вести переговоры с Украиной
В Белом доме считают, что Москва не выдвигала «серьезных предложений» о переговорах с Украиной и не собирается отводить войска - вопреки заявлениям Путина
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод
Польша
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод
В день 83-й годовщины начала Польского похода Красной армии в Польше прошла церемония открытия судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу
Правительство Украины одобрило уголовное наказание за получение российского паспорта
Уголовно законодательство
Правительство Украины одобрило уголовное наказание за получение российского паспорта
Законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет за получение российского паспорта украинским госслужащим
МОК допускает участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях
МОК
МОК допускает участие спортсменов из России в олимпийских соревнованиях
Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах допустил участие спортсменов из России и Белоруссии в олимпийских соревнованиях, если они согласятся выступать без национальной символики
Элитные российские военные отказываются воевать в Украине
война в украине
Элитные российские военные отказываются воевать в Украине
Несколько рапортов военнослужащих российской армии с отказами от участия в боевых действиях против Украины переданы из штаба изюмской группировки войск РФ после ее разгрома и освобождения Изюма подразделениями ВСУ
В ЕС шокированы массовым захоронением в освобожденном Изюме
ЕС
В ЕС шокированы массовым захоронением в освобожденном Изюме
Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель от имени Евросоюза отреагировал на найденное в Изюме массовое захоронение, отметив, что причастные к нарушению законов ведения войны будут привлечены к ответственности
В НАТО заявили о серьезных проблемах России в производстве оружие для войны с Украиной
НАТО
В НАТО заявили о серьезных проблемах России в производстве оружие для войны с Украиной
У России возникли проблемы с производством современного оружия для войны в Украине, что свидетельствует об эффективности западных санкций, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр
Крестовый поход и колесо обозрения
Россия
Крестовый поход и колесо обозрения
Даже относительно устойчивые режимы, а российский политический режим существует уже более двух десятилетий, не могут существовать без идеологии, ибо это тот язык, на котором они формулируют свои пожелания, предписания и табу, обращенные к населению
Россиянина оскорблявшего украинок на пляже в Эстонии лишили постоянного вида на жительство
Эстония
Россиянина оскорблявшего украинок на пляже в Эстонии лишили постоянного вида на жительство
На видео, выложенном в сеть одной из потерпевших, видно, как мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляет девушек, выражаясь нецензурно
Политика
Россия перестала быть участницей Европейской конвенции о правах человека
Россия официально перестала быть высокой договаривающейся стороной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в связи с исключением из Совета Европы
Турция готова покупать российский газ, но с большим дисконтом
Турция
Турция готова покупать российский газ, но с большим дисконтом
Ставшая последним «окном в Европу» для россиян и одним из главных хабов для поставок в Россию товаров в обход санкций Турция требует от Кремля встречных уступок
В ЕС предложили создать миссию по обучению украинских военных
ЕС
В ЕС предложили создать миссию по обучению украинских военных
Министры иностранных дел Франции, Польши и Германии выступили за создание специальной европейской миссии по обучению и помощи в ЕС для украинских военных
В Бердянске убиты пророссийские заммэра и глава избиркома по проведению референдума
война в украине
В Бердянске убиты пророссийские заммэра и глава избиркома по проведению референдума
В Бердянске были убиты замглавы пророссийской администрации города Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, возглавлявшую комиссию по проведению референдума
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%
ЦБ
ЦБ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%
Причинами для снижения показателя, как пояснили в регуляторе, стали продолжающееся снижение инфляции и оживление внутреннего спроса. Последний раз основной кредитный инструмент корректировался ЦБ 22 июля
Германия забрала у «Роснефти» контроль над всеми активами в стране
Германия
Германия забрала у «Роснефти» контроль над всеми активами в стране
Власти Германии приняли решение забрать под контроль все активы российской госкомпании «Роснефть». Речь идет о трех нефтеперерабатывающих заводах
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
Кыргызстан VS Таджикистан. Кыргызстан
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка
Утром 16 августа  на нескольких участках границы Таджикистана и Кыргызстана в Баткенской области началась стрельба. В Кыргызстане сообщили, что в 6 утра обстрел пограничных позиций начала таджикская сторона
Экономика
России поставили «красный флажок» по безопасности полетов. Теперь другие страны имеют право не пускать ее самолеты на свои территории
Международная организация гражданской авиации, входящая в структуру ООН, поставила России «красный флажок» на странице аудита результатов безопасности полетов
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
США
США пригрозили санкциями за помощь в расширении системы «Мир» вне России
Минфин США пригрозил неамериканским финансовым компаниям ограничениями при заключении контрактов с НСПК, потому что они таким образом могут поддержать «усилия России по обходу санкций США»