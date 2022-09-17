Bloomberg узнал о «тайных сделках» по продаже российских алмазов в Бельгию и Индию
Несколько компаний из Бельгии и Индии продолжают скупать алмазы из России, несмотря на военные действия в Украине и западные санкции, введенные против российской «Алросы»
Несколько компаний из Бельгии и Индии продолжают скупать алмазы из России, несмотря на военные действия в Украине и западные санкции, введенные против российской «Алросы» — крупнейшего производителя алмазов в мире. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным агентства, «тайные сделки» по покупке драгоценных камней на «сотни миллионов долларов» заключают около 10 компаний. Крупнейшие покупатели российских алмазов, по словам собеседников агентства, — это индийские Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports Pvt. Их представители не ответили на запросы Bloomberg.
Предполагается, что после огранки и полировки российские драгоценные камни направляются в Китай, Японию и Индию, которые пока не отказались от российской продукции и вместе отвечают примерно за 30% мирового спроса на бриллианты, отмечает агентство. Однако отследить передвижения алмазов почти невозможно, поэтому камни из России с большой вероятностью окажутся и на западных рынках, указывает Bloomberg.
Некоторые крупные европейские бренды даже попросили основного конкурента «Алросы», британскую De Beers, увеличить продажи поставщикам, которым она доверяет, рассказали источники. Алмазодобытчик попытался это сделать, однако у компании не так много запасов, чтобы покрыть спрос, указали они. Представители «Алросы» и De Beers отказались от комментариев.
США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России, запретив импорт всех видов российских алмазов, кроме технических. Под ограничения попала и «Алроса»: с начала марта ей запретили привлекать капитал через выпуск акций и облигаций в США, под ограничения попал гендиректор компании Сергей Иванов. В апреле США расширили санкции против «Алросы», заблокировав американские активы компании.
После этого большинство европейских и ближневосточных банков отказались финансировать сделки по покупке продукции «Алросы», однако несколько индийских банков продолжили проводить операции в других валютах — в первую очередь в евро и рупиях, отмечает Bloomberg. Сама «Алроса» на этом фоне стала предлагать покупателям более выгодные условия, например, возможность самостоятельно выбирать, какие именно алмазы включать в каждую поставку, но сохранила прежнюю ценовую политику, отмечает агентство.