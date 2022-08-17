США предложили считать российские алмазы «кровавыми»
Россия — крупнейший экспортер мелких алмазов. По данным правительства США, драгоценные камни — одна из основных статей неэнергетического экспорта России в стоимостном выражении
США предложили запретить экспорт алмазов из России и называть их «кровавыми». Об этом пишет The New York Times.
Издание сообщило, что в мае сотрудник Госдепа Джордж Каджати рассказал об этом об этом Кимберлийскому процессу — созданной ООН Международной организации. «Доходы от добычи алмазов приносят пользу тому же государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну», — говорилось в письме.
ЕС, Украина и Канада поддержали это предложение, однако его заблокировали Россия, Беларусь и Китай. В итоге оно не прошло, так как для предложения требовалась единогласная поддержка.
Россия — крупнейший экспортер мелких алмазов. По данным правительства США, драгоценные камни — одна из основных статей неэнергетического экспорта России в стоимостном выражении: в прошлом году на их долю пришлось более 4,5 млрд долларов экспорта.
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В марте ювелирная компания Tiffany & Co. заявила, что больше не будет покупать неограненные алмазы в России и российские бриллианты из-за войны в Украине. Запрет на импорт российских бриллиантов также ввели США.