Бум понауехавших
Потенциал роста переезжает из России в соседние страны
Еще в начале войны МВФ предсказывал, что глубокий спад российской экономики в 2022 году замедлит экономический рост в соседних странах. Однако для многих соседей России кризис, связанный с войной и санкциями, оказался окном возможностей. Во-первых, эти страны, в особенности не имеющие таможенных границ с Россией, стали естественным каналом, позволяющим обойти барьеры прямой торговли между Россией и странами Запада. Однако главным бонусом для ряда из них стало бегство из России человеческого капитала и сопутствующих ему потребительских расходов. В Грузии и Армении этот двойной эффект создал ситуацию близкую к экономическому буму — по итогам года рост их экономик будет характеризоваться двузначными числами. Впрочем, граждане этих стран пока сталкиваются с его сопутствующими издержками: ростом цен на товары и услуги, потребляемые средним классом, и прежде всего — на жилье, а экономисты спорят о том, насколько долговременным будет этот эффект. Но перспектива стать одной из гаваней для российского IT-сектора, бегущего от путинского режима и войны, открывается перед целым рядом стран.
Бегство двух капиталов
Экономика Украины в 2022 году, по прогнозу МВФ, потеряет 35%, российская — 3,4%. Это цена войны. Вскоре после ее начала Фонд предсказывал, что пострадают и соседние страны. Особенно те, которые не смогут компенсировать ущерб ростом доходов от экспорта подорожавшего сырья. Например, прогноз МВФ в отношении роста ВВП Грузии был понижен с 5,4 до 3%, ВВП Армении — с 4,5 до 1,5%. «Рост цен на топливо и продовольствие, сокращение денежных переводов и повышенная волатильность на мировых финансовых рынках увеличат дефицит счета текущих операций, приведут к ускорению инфляции и замедлят экономический рост», — писали эксперты Фонда. Но получилось иначе.
Если оценка властей Грузии верна, именно эта страна в 2022 году приняла самое большое число эмигрантов из России: 100 тыс. человек. Население Грузии в результате увеличилось на 3%. Почти 50 тыс. россиян открыли банковские счета; до начала войны они были всего у 15 тыс. Объем средств на счетах вырос примерно втрое — до $700 млн. Почти десять тысяч приехавших занялись бизнесом. Это в десять раз больше, чем за весь 2021 год. Правда, большинство зарегистрировались как ИП — этот статус часто используют айтишники-фрилансеры, назвать их предпринимателями в строгом смысле нельзя. Но и юридических лиц было зарегистрировано более 700.
Армения, по данным местных миграционных властей, за девять месяцев года могла принять 40 тыс. человек. Это увеличивает ее население примерно на 1,5%. По информации министерства экономики страны, с февраля по август бизнесом занялись более 2,7 тыс. россиян. Большая часть — в статусе ИП. Каждый второй — в сфере IT.
Сравнительно легко переезд дается как раз высокооплачиваемым айтишникам. Согласно исследованию сервиса «Хабр Карьера», об отъезде не задумывались и не задумываются около 60% специалистов. Весной в Грузию отправились 10% опрошенных айтишников, в Армению — 6%; из тех, кто уезжал из России осенью, Грузию и Армению выбрали соответственно 6 и 5%.
По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, в Грузию из России едут «представители среднего класса, молодые граждане, которые в создавшейся ситуации уже не видят своего места в России». О том, что уезжают не только наиболее оппозиционно настроенные, но и наиболее успешные, говорят и данные интернет-опросов (Re: Russia разобрала их здесь): средний возраст эмигрировавших в феврале–сентябре составляет 30 с лишним лет, в основном это люди с высшим образованием, доля тех, кто может позволить себе купить автомобиль, среди них в семь раз больше, чем в среднем по России.
Однако россияне привезли с собой не только свой человеческий капитал, но и деньги, и довольно много. Национальный банк Грузии оценил переводы из России по итогам девяти месяцев в $1,1 млрд. Это пятикратное увеличение год к году. ВВП Грузии в 2021 году, для сравнения, составил $18,7 млрд. По данным Союза банков Армении, за девять месяцев 2022 года чистый приток денег из России превысил $2 млрд. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. ВВП Армении в 2021 году составил $13,9 млрд.
Столь значимый рост денежных переводов сказался на платежном балансе. В 2022 году из-за резкого роста цен на биржевые товары подешевели валюты большинства развивающихся стран. Исключение составляют страны-экспортеры, в том числе Россия, а также некоторые ее соседи: грузинский лари за год взлетел к доллару на 20%, армянский драм — на 30%.
И в Грузии, и в Армении более 50% ВВП приходится на услуги. Приток большого числа финансово благополучных (по местным меркам) эмигрантов обеспечил сфере услуг впечатляющий рост продаж: в Грузии — на 15% (в деньгах), в Армении — на 27%.
Параллельно и Грузия, и Армения увеличили экспорт в Россию. Грузия — на 11% в январе–сентябре (общий объем — $473 млн), Армения — минимум на 60% (более $1 млрд). Закавказские экономики извлекают выгоду от торговой блокады России. Грузинский офис Transparency International в большом докладе, посвященном влиянию войны в Украине на экономику страны, пишет, что основной вклад в увеличение экспорта внесли поставки автомобилей. Они выросли более чем в четыре раза. «Армения не нарушает санкционный режим, но тем не менее была инициирована перестройка логистики. Россия является одним из ключевых партнеров по торговле для Армении», — комментирует главный экономист по России и СНГ в Renaissance Capital Софья Донец.
В целом же обе страны заканчивают 2022 год в числе лидеров экономического роста, мало кому уступая не только в регионе, но и во всем мире. Грузинский ВВП, по прогнозу МВФ, может вырасти на 10%, армянский — на 11%.
Почему не все рады росту
Парадоксально, но граждане Грузии и Армении заметное ускорение экономического роста как успех или удачу, похоже, не воспринимают. Скорее наоборот. Это показывают опросы общественного мнения.
Недавний опрос американского International Republican Institute (IRI) показал, что почти 70% граждан Армении считают, что война в Украине не улучшила, а ухудшила экономическое положение страны. Всего 9% придерживаются противоположного мнения. У опроса IRI в Грузии — похожие результаты: всего 13% граждан заметили, что положение дел в экономике за год улучшилось. Причем значительное улучшение увидел только 1%. Зато 30% пожаловались на значительное ухудшение.
Больше всего граждане Грузии недовольны отсутствием работы и высокими ценами. Безработица в Грузии в 2022 году оценивается в 15,6%. Это и правда много, но все же на 3,9 процентного меньше, чем год назад. То же и с ценами. Годовая инфляция в ноябре составила 10,6% — против 13,9% в 2021 году. Наконец, еще как минимум одну серьезную проблему приезжие местным точно создали: по оценке агентства, квартиры в новых домах в центральной части Тбилиси за год подорожали на 15%, в Ереване — на 20%, аренда же подорожала практически вдвое.
Таким образом, «понауехавшие» из России создали дополнительное напряжение на рынке труда и повысили цены на товары и услуги, которые потреблял местный не очень сильный средний класс. В то же время позитивный эффект ускорения экономического роста будет перераспределяться в течение длительного времени. При этом перераспределится он неравномерно.
У экономистов и финансистов все же нет сомнений в том, что волна эмиграции из России принесла больше пользы, чем вреда. В то же время они спорят, будет ли этот эффект краткосрочным или долгосрочным.
«Такие экономики в силу размера плохо переваривают людей, поэтому вряд ли приехавшие россияне смогут помочь стране в долгосрочной перспективе», — считает, например, управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА» Антон Табах. Двузначный экономический рост он склонен объяснять главным образом эффектом низкой базы.
Софья Донец из Renaissance Capital придерживается того же мнения, но видит большие перспективы у отдельных секторов: «Мы видим, что IT-сектор [Армении] сейчас не настолько большой в масштабах ВВП, но государство способствует локализации релоцирующихся специалистов или IT-бизнеса, что играет на руку экономике страны. В этом секторе мы будем наблюдать сильный двузначный рост».
Грузинский офис Transparency International считает усиление зависимости от россиян и их денег серьезной проблемой грузинской экономики, которая и до того была сильно завязана на российские рынки и поставки. Впрочем, эта зависимость еще не достигла критических уровней, когда разрыв экономических связей ведет к глубокому кризису, отмечается в докладе. Однако невозможно предсказать, какое число приехавших останется в стране на долгое время.
Кто-то переехал вместе с работодателем. В Армении IT-компании освобождены от налога на прибыль, а подоходный налог для сотрудников составляет всего 10%. Такой налоговый режим сделал Армению популярным выбором для релокации команд из России. В то же время исследование «Хабр Карьеры» показывает, что приоритетный выбор для айтишников — ЕС, что вполне предсказуемо. Лучшие из лучших там уже оказались. Те, кому это не удалось, могут попытать удачу позднее, переведя дух и получив ВНЖ.
При этом финансовое положение многих эмигрантов все еще зависит от состояния российской экономики и, в частности, от курса рубля, а их перспективы уже в 2023 году совсем не очевидны.
Так или иначе, пока российский «человеческий капитал», инвестиции в который российское правительство считало одним из приоритетов на протяжении 2010-х годов, релоцируется в близлежащие страны, увозя с собой потенциал экономического роста и качественный сегмент потребительского спроса.