В России резко подскочила заболеваемость сифилисом и гепатитом
По итогам октября (последний доступный период статистики), число выявленных случаев сифилиса на 38% превысило показатель за тот же месяц прошлого года, а по сравнению с октябрем-2020 взлетело на 129%
Заболеваемость сифилисом и гепатитом резко увеличилась в России в 2022 году, свидетельствуют данные Росстата.
По итогам октября (последний доступный период статистики), число выявленных случаев сифилиса на 38% превысило показатель за тот же месяц прошлого года, а по сравнению с октябрем-2020 взлетело на 129%.
Двузначный рост заболеваемости сифилисом российская статистика фиксирует практически каждый месяц текущего года: в июле - на 12% относительно июля-2021, в июне - на 32%, в мае - на 84%, в феврале - на 65%, в январе - на 74%.
По сравнению с 2020 годом число новых случаев взлетело кратно: в августе - на 139%, в июле - на 147%, в июне - на 178%, в мае - на 247%.
Уровень заболеваемости сифилисом, согласно статистике, догоняет туберкулез: ежемесячно фиксируется более 2 тысяч случаев (против 3,3-3,6 тысячи заболевающих туберкулезом), хотя еще два года назад этот разрыв был почти 4-кратным.
В целом по стране ситуация с сифилисом «относительно благополучна», однако в ряде субъектов уровень заболеваемости остается «значительным» в пересчете на 100 тысяч населения, отмечает Росстат.
Один из таких регионов - Москва, где заболеваемость в 4,6 раза выше среднероссийской. «Высокие показатели заболеваемости сифилисом наблюдались в Ненецком автономном округе, Республике Тыва, Санкт-Петербурге, Амурской, Калужской, Тверской и Томской областях (в 1,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России)», - говорится в докладе Росстата.
Одновременно второй год подряд растет заболеваемость острым гепатитом, следует из статистики. В октябре число новых случаев на 53% превысило цифру за тот же месяц 2021 года и на 49% за октябрь-2020.
В сентябре было выявлено на 30% больше случаев, чем в том же месяце два года назад. По итогам августа рост за два года составил 13%, в июле - 56%, в июне - 91%, в мае - 63%.