В Госдуме предложили называть «спецоперацию» в Украине войной
Руководству России нужно изменить статус так называемой «специальной военной операции» после решения США и других стран НАТО поставить танки Украине, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет
Руководству России нужно изменить статус так называемой «специальной военной операции» после решения США и других стран НАТО поставить танки Украине, заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он не уточнил, на какой именно, но отметил, что такие действия «поднимают ставки» и «бросают украинский народ в жернова войны», пишет издание The Moscow Times.
«Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов. <…> Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта», — сказал Шеремет (цитата по «РИА Новости»).
По его мнению, изменение статуса «позволит перевести экономику России на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы». «Мы должны сделать все, чтобы блокировать территорию Украины от поставок летального оружия», — подчеркнул депутат.
Идею поддержал депутат Юрий Швыткин. Отвечая на вопрос RTVI, какой статус теоретически может быть у боевых действий, он сказал: «Военное положение, война, к примеру».
Статус необходимо изменить на «контртеррористическую операцию», считает депутат Госдумы от СЗРП, член рабочей группы при Минобороны РФ по вопросам мобилизации Дмитрий Гусев. Контртеррористическая операция отличается тем, что ее целью является уничтожение руководства террористической организации. «Если Украина полностью подпадает под определение террористического государства, то тогда нужно операцию объявлять и проводить», — заявил Гусев.
При этом он считает, что второй вариант — официальное объявление войны — здесь неприменим. «Это совсем другая история, потому что чего нам с Украиной воевать. Это наши люди, такие же русские, как и мы», — убежден Гусев.
В Кремле заявили, что вопрос о смене статуса боевых действий на повестке дня не стоит. «Нет такой темы», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Данный вопрос задавался ему и раньше. В октябре Песков говорил, что таких решений не принималось. В другой раз он отметил, что какое-либо переформатирование — это прерогатива верховного главнокомандующего, то есть президента России Владимира Путина.
Комментируя решение стран Запада поставить танки, Песков сказал, что в Кремле «с этим категорически не согласны» и воспринимают такие действия как «прямую вовлеченность» НАТО в конфликт.
Накануне президент США Джо Байден сообщил о решении передать Украине 31 современный танк Abrams M1. В Белом доме уже начали работу над программой для подготовки украинских военнослужащих к их эксплуатации. Там отметили, что танки помогут Киеву отвоевать свою территорию, включая Крым, и ВСУ уже готовятся провести контрнаступление.
В тот же день о решении предоставить Украине современные боевые танки Leopard 2 A6 объявила Германия. Берлин также разрешит их реэкспорт другим странам. Это позволит быстро укомплектовать не менее двух батальонов. Всего страны НАТО передадут Украине более 100 современных танков, сказал советник офиса президента Михаил Подоляк. Киев начнет получать их весной.
Накануне российские власти заявили, что поставки танков «расширят границы» боевых действий в Украине. «Мы от своих целей и задач не откажемся. Чем больше расширяется помощь Украине, тем шире становится граница спецоперации», — сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Он также добавил, что Москва будет расценивать использование Украиной снарядов с урановым наконечником для танков Leopard 2 как применение «грязных» ядерных бомб «со всеми вытекающими последствиями».
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев признал, что поставки тяжелых видов вооружения Киеву усложнят ситуацию на фронте. По его словам, Россию «будут неопределенно долго пытаться измотать, а лучше — уничтожить». «И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Будет очень непросто», — сказал он. Медведев также пригрозил начать ядерную войну в случае поражения России.