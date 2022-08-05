Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла более чем на 20%
Общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась до 126 тыс. га, следует из данных Авиалесоохраны. В тушении пожаров задействовано более 3 тыс. человек и свыше 300 единиц техники
Общая площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки увеличилась более чем на 20%, до 126 тыс. га, следует из данных Авиалесоохраны по состоянию на сегодня, 5 августа. В тушении пожаров задействовано более 3 тыс. человек и свыше 300 единиц техники.
«За прошедшие сутки, 4 августа 2022 года, в России ликвидировано 36 лесных пожаров на площади 7090 га. На 0:00 мск 5 августа 2022 года на территории РФ действовало 130 лесных пожаров на площади 126 400 га, по которым проводились работы по активному тушению»,— говорится в сообщении.
Больше всего возгораний — в Якутии (51 463 га), Ханты-Мансийском автономном округе (40 426 га) и в Магаданской области (20 346 га). Значительные площади лесных массивов горят в Хабаровском крае (5877 га), Чукотском автономном округе (2655 га) и Республике Коми (2646 га).
Лесные пожары площадью менее 1 тыс. га приходятся на Вологодскую, Иркутскую, Нижегородскую, Свердловскую, Томскую и Тюменскую области, а также на Алтайский, Красноярский, Камчатский, Пермский края, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республику Бурятия. Кроме того, лесные пожары действуют в нескольких заповедниках: «Малая Сосьва» (Ханты-Мансийскй автономный округ, площадь 1685 га), «Джугджурский» (Хабаровский край, 20 га) и «Югыд ва» (Коми, 50 га).
Пожароопасный сезон действует в 83 субъектах РФ, в семи регионах введен режим ЧС. В 59 регионах России действует особый противопожарный режим.