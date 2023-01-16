Военные эксперты рассказали о подготовке России к двум военным операциям против Украины
Россия может готовиться к двум возможным военным операциям против Украины в первой половине 2023 года – полномасштабному наступлению в Луганской области и оборонительной операции для отражения украинского контрнаступления
Россия может готовиться к двум возможным военным операциям против Украины в первой половине 2023 года – полномасштабному наступлению в Луганской области и оборонительной операции для отражения украинского контрнаступления, которая потом перерастет в ответное наступление России. Об этом эксперты Института изучения войны (ISW) пишут в свежем докладе.
О намерении российских войск начать полномасштабное наступление в Луганской области может свидетельствовать, в частности, переброска в регион дополнительных сил, говорится в сообщении ISW. Захват всей территории Луганской и Донецкой областей является крайне сложной задачей, но наступление в других областях будет еще более тяжелым, отмечают эксперты. Наступление на юге Украины, в Херсонской и Запорожской областях, представляется им менее вероятным.
Оборонительная операция. Украинские власти и международные военные эксперты неоднократно говорили о возможном контрнаступлении ВСУ в начале 2023 года, напоминают эксперты ISW. Москва, в свою очередь, точно не хочет повторения поражений в Харькове и Херсоне и последующего отступления. Следствием этого может стать оборонительная операция российских войск, целью которой может быть не только отражение наступления ВСУ, но и перехват инициативы для последующих контрнаступательных действий, говорится в докладе ISW.
В последние недели Кремль совершил ряд шагов, которые могут поддержать один из двух вероятных сценариев дальнейшего развития событий, пишут эксперты. Речь идет, в частности, о решении увеличить численность армии, кадровых перестановках в командовании, усилиях по активизации работы оборонной промышленности, усилению пропаганды и возможной подготовке к новой волне мобилизации.
Эксперты ISW уточняют, что эти сценарии не являются взаимоисключающими, и Россия может вести сразу две операции.
Российское наступление на север Украины по-прежнему крайне маловероятно, считают эксперты. При этом Кремль стремится обеспечить гибкость оперативного планирования и может увеличить для этого военное присутствие в Беларуси перед совместными учениями, намеченными на сентябрь этого года, уточняют они.
Ранее ISW прогнозировал, что зима вряд ли остановит бои в Украине, а холода могут дать преимущество украинской армии и нанести серьезный ущерб российским военным из-за из-за плохой экипировки и снабжения.
Военные эксперты, опрошенные The New York Times, ожидали продолжения контрнаступления Украины зимой. ВСУ может продолжить наступать на южном направлении или в Донбассе, сообщали эксперты.