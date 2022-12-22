Российские металлурги не могут продать 30 миллионов тонн стали
Российская металлургия, одна из ключевых отраслей промышленности, на которую приходится 18% выпуска и 8% национального ВВП, оказалась на грани сильнейшего кризиса со времен развала СССР
Российская металлургия, одна из ключевых отраслей промышленности, на которую приходится 18% выпуска и 8% национального ВВП, оказалась на грани сильнейшего кризиса со времен развала СССР, пишет издание The Moscow Times.
Европейские санкции, отрезавшие металлургов от ключевого рынка сбыта, оставили невостребованными миллионы тонн стали и поставили заводы перед угрозой сокращения производства и массовых увольнений.
В настоящий момент в России «некуда девать 30 млн тонн» стальной продукции, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пресс-конференции, посвященной бизнес-итогам 2022 года: «Внутренний рынок 3 млн может поглотить, — отметил Шохин — Остальное куда? На склад? Сокращать людей?»
По его словам, речь сейчас идет не о том, чтобы увеличить инвестактивность, а о том, чтобы попытаться сохранить действующие производства. Пока крупные компании «удерживают коллективы», но даже на это требуются деньги, констатировал Шохин: «Даже с точки зрения чисто социальной — сохранить рабочие места — нужны серьезные инвестиции».
По итогам октября экспорт черных металлов по железной дороге рухнул на 43% год к году, а на заводах ускорилось сокращение производства. По данным World Steel Association, выпуск просел на 11,5% год к году, до 5,8 млн тонн.
Росстат оценивает ситуацию еще пессимистичнее: выпуск стали в первичных формах и проката рухнул на 16% в октябре, а чугуна — на 9,2%, даже несмотря на заказы от оборонных заводов, которые переведены на шестидневную рабочую неделю, чтобы снабжать армию в Украине.
Попытки развернуть вывоз металлов на восток обернулись новыми потерями для металлургической отрасли: ставшая «токсичной» в глазах покупателей российская продукция продается со скидками от 15% до 40% к мировым ценам, делая экспорт убыточным при любом направлении отгрузки.
«Мы фиксировали убытки наших предприятий в тысячу рублей за тонну, но на протяжении нескольких месяцев с июня продолжали отгружать на [азиатские] рынки», — жаловался в конце ноября директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин. По его словам, после нескольких месяцев работы в минус, металлурги прекратили эту практику, и по сравнению с маем экспорт в Азию упал более чем на 40%.
До введения санкций Россия экспортировала 31 млн тонн в западные страны. Но теперь «мы потеряли наши премиальные рынки — ЕС потеряли, американские рынки», констатировал Сентюрин.
Металлурги, по его словам, просят правительство о мерах по увеличению внутреннего потребления, которое с 2000 года стагнирует и не превышает 46 млн тонн. За 9 месяцев 2022 года внутренний спрос на сталь вырос лишь на 1,5%. При этом заказы от автопрома рухнули на 42,3%, а от машиностроительных заводов — на 20,8%, следует из статистики «Русской стали».