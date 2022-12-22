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22.12.2022 15:02

Российские металлурги не могут продать 30 миллионов тонн стали

Российская металлургия, одна из ключевых отраслей промышленности, на которую приходится 18% выпуска и 8% национального ВВП, оказалась на грани сильнейшего кризиса со времен развала СССР

Российские металлурги не могут продать 30 миллионов тонн стали

Российская металлургия, одна из ключевых отраслей промышленности, на которую приходится 18% выпуска и 8% национального ВВП, оказалась на грани сильнейшего кризиса со времен развала СССР, пишет издание The Moscow Times.

Европейские санкции, отрезавшие металлургов от ключевого рынка сбыта, оставили невостребованными миллионы тонн стали и поставили заводы перед угрозой сокращения производства и массовых увольнений.

В настоящий момент в России «некуда девать 30 млн тонн» стальной продукции, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на пресс-конференции, посвященной бизнес-итогам 2022 года: «Внутренний рынок 3 млн может поглотить, — отметил Шохин — Остальное куда? На склад? Сокращать людей?»

По его словам, речь сейчас идет не о том, чтобы увеличить инвестактивность, а о том, чтобы попытаться сохранить действующие производства. Пока крупные компании «удерживают коллективы», но даже на это требуются деньги, констатировал Шохин:  «Даже с точки зрения чисто социальной — сохранить рабочие места — нужны серьезные инвестиции».

По итогам октября экспорт черных металлов по железной дороге рухнул на 43% год к году, а на заводах ускорилось сокращение производства. По данным World Steel Association, выпуск просел на 11,5% год к году, до 5,8 млн тонн. 

Росстат оценивает ситуацию еще пессимистичнее: выпуск стали в первичных формах и проката рухнул на 16% в октябре, а чугуна — на 9,2%, даже несмотря на заказы от оборонных заводов, которые переведены на шестидневную рабочую неделю, чтобы снабжать армию в Украине.

Попытки развернуть вывоз металлов на восток обернулись новыми потерями для металлургической отрасли: ставшая «токсичной» в глазах покупателей российская продукция продается со скидками от 15% до 40% к мировым ценам, делая экспорт убыточным при любом направлении отгрузки. 

«Мы фиксировали убытки наших предприятий в тысячу рублей за тонну, но на протяжении нескольких месяцев с июня продолжали отгружать на [азиатские] рынки», — жаловался в конце ноября директор ассоциации «Русская сталь» Алексей Сентюрин. По его словам, после нескольких месяцев работы в минус, металлурги прекратили эту практику, и по сравнению с маем экспорт в Азию упал более чем на 40%.

До введения санкций Россия экспортировала 31 млн тонн в западные страны. Но теперь «мы потеряли наши премиальные рынки — ЕС потеряли, американские рынки», констатировал Сентюрин.

Металлурги, по его словам, просят правительство о мерах по увеличению внутреннего потребления, которое с 2000 года стагнирует и не превышает 46 млн тонн. За 9 месяцев 2022 года внутренний спрос на сталь вырос лишь на 1,5%. При этом заказы от автопрома рухнули на 42,3%, а от машиностроительных заводов — на 20,8%, следует из статистики «Русской стали».

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