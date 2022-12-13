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13.12.2022 13:52

Россияне ввезли в страну в два раза больше подержанных машин

В январе-ноябре 2022 г. в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг» на основе статистики Федеральной таможенной службы

Россияне ввезли в страну в два раза больше подержанных машин

В январе-ноябре 2022 г. в Россию было ввезено 221 300 легковых автомобилей с пробегом, следует из данных «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора электронных ПТС) на основе статистики Федеральной таможенной службы. Это на 82% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда в страну импортировали 121 300 подержанных машин.

В таможенной статистике автомобилем с пробегом считается транспортное средство (ТС) старше трех лет. Более 90% таких машин в прошлом и этом годах были ввезены из Японии, говорит исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. 216 000 автомобилей из 221 300 ТС, ввезенных в этом году, было растаможено на физических лиц.

Ввоз автомобилей в Россию через Владивосток в январе-июле 2022 г. вырос на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года, писало агентство «Прайм» со ссылкой на Владивостокскую таможню в августе. Всего было завезено 78 460 машин, в основном — из Японии. Пиковым периодом 2022 г., по данным таможни, был июль, когда в Россию завезли 15 000 автомобилей. В среднем на таможне во Владивостоке ежедневно оформляют около 600 машин.

Кроме того, с 31 октября вступил в силу приказ Минфина №121н, который упростил процедуру оформления автомобилей на таможне для физлиц. В частности, теперь жители Дальневосточного федерального округа вне зависимости от региона проживания не обязаны подтверждать свое пребывание в Приморском крае при оформлении ввозимой машины на Владивостокской таможне. Раньше такая опция была доступна исключительно для жителей Приморья.

Доля объявлений о продаже праворульных машин (в Японии левостороннее движение) в 2022 г. выросла на 2% относительно прошлого года, говорит представитель «Дрома». По его данным, автомобили с правым рулем сейчас занимают около 30% от общего числа объявлений.

Из брендов среди праворульных машин чаще всего продают Toyota, но самой популярной моделью в 2022 г. стал компактный хэтчбек Honda Fit, отмечает собеседник. В среднем он стоит 576 000 руб. Востребованы у покупателей также Toyota Corolla по цене 262 000 руб. и Toyota Corolla Fielder (742 000), говорит представитель «Дрома». Средняя цена подержанных машин с правым рулем значительно ниже леворульных — 500 000 руб., против 750 000 руб., добавляет он.

«Мы видим рост интереса к “японкам” и в центральных регионах страны, где раньше праворульные машины не пользовались особой популярностью. Импорт праворульных машин вполне может составить конкуренцию ушедшим с рынка автопроизводителям при условии, что курс валюты будет держаться на текущем уровне», — говорит аналитик «Дрома» Алексей Гришин.

Для роста популярности праворульных автомобилей есть несколько причин, говорит Удалов. Среди них — выросшие цены на новые машины, дефицит на рынке и выгодный обменный курс. «Этот рост продолжится, если не изменят пошлины и акцизы либо не введут какие-либо еще ограничения и не изменится курс», — считает он. По словам аналитика, в последние месяцы импорт подержанных машин из Японии снижается. В будущем ограничивающим фактором может стать спрос, наличие автомобилей на других рынках и логистика, полагает он.

Средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России по итогам 2022 г. достигнет 2,23 млн руб., говорил ранее Удалов. Для сравнения: за 2021 г. машины уже поставили рекорд роста цен, подорожав на 18% до 1,99 млн руб.

Стоимость автомобилей стала заметно расти в конце февраля – марте, после начала СВО на Украине, прекращения поставок от иностранных концернов и приостановки локальных производств. По мере снижения объема предложения и роста цен снижался и спрос. В результате, по данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе – ноябре 2022 г. снизились на 61% в годовом выражении до 548 877 единиц.

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