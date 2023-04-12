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авторынок
Кирилл Сарханянц
12.04.2023 18:29

Авторынок США готовят к электрошоку

Власти придумали, как быстро пересадить население в электромобили

Авторынок США готовят к электрошоку

Агентство по охране окружающей среды (EPA) США опубликовало ряд мер, предлагаемых администрацией Джо Байдена для борьбы с изменением климата и скорейшего перехода на экологически чистые виды транспорта. Меры, которые уже называют самыми агрессивными, по сути, вынуждают производителей переключаться на выпуск электромобилей. При этом речь идет не только о частном, но и о коммерческом транспорте.

Минус 10 млрд тонн выбросов CO2, что более чем в два раза превышает общий объем выбросов углекислого газа в США в 2022 году, тысячи долларов экономии на обслуживании и снижение зависимости страны от импорта нефти примерно на 20 млрд баррелей. Все это обещают американским гражданам EPA и администрация президента Джо Байдена. Стоит лишь принять предлагаемый пакет мер, который включает новые (и куда более жесткие) требования к автотранспорту в стране.

Как отмечается в сообщении EPA, с тех пор как Джо Байден стал президентом США, количество электромобилей на дорогах страны выросло втрое, а их модельный ряд стал вдвое богаче. Столь же стремительно растет и количество станций для подзарядки электромобилей — их уже около 130 тыс., и с 2020 года это число выросло на 40%.

Теперь власти ставят перед собой (и населением) конкретную цель: к 2032 году две трети продаваемых автомобилей должны быть оснащены электродвигателем.

Задача необыкновенно амбициозна, учитывая, что по итогам 2022 года доля электромобилей от общего количества проданных транспортных средств, по данным Counterpoint Research, составила всего 7%. А предыдущей названной господином Байденом целью была 50-процентная доля электротранспорта к 2030 году.

Стимулировать массовый переход на электротранспорт власти США намерены в основном через ужесточение требований к производителям. Речь идет о поэтапном снижении допустимого порога выбросов CO2 как для частных легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта — от фургонов, использующихся службами доставки, до школьных автобусов и тяжелых грузовиков. Выполнить эти требования производители смогут, только перейдя на выпуск исключительно электротранспорта.

Кроме того, власти намерены прописать на законодательном уровне требование по минимальной доле электромобилей от выпускаемых концернами моделей.

Не забыли власти и о гражданах. На следующей неделе Министерство финансов США должно опубликовать новые правила о налоговых льготах при приобретении электромобиля: будущие владельцы смогут сэкономить до $7,5 тыс.

Тем не менее самим гражданам желание властей пересадить всех на электромобили не по душе. Согласно свежему опросу Gallup, большинство американцев (61% опрошенных) не верят, что переход на электромобили и правда может помочь решить проблему изменения климата. 43% заявили, что «может, подумают» о приобретении электромобиля в будущем, а 41% вовсе не собирается пересаживаться на них.

В любом случае предложенные администрацией Джо Байдена меры должны пройти через общественные слушания, во время которых эти меры могут быть скорректированы.

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