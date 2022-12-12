Впервые за 17 лет Владимир Путин отменил ежегодную «большую пресс-конференцию»
Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную «большую пресс-конференцию», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин в этом году не будет проводить традиционную «большую пресс-конференцию», сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Мероприятие, которое берет начало в первые годы правления Путина, традиционно проводилось в декабре и которое за последние два десятилетия отменяли лишь однажды (в 2005 году), до нового года не состоится, заявил Песков на брифинге в понедельник.
«Вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами», — сказал он, добавив, что Путин «делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных поездок».
Не состоится в этом году и «прямая линия» Путина — показательное телешоу, в ходе которого президент принимает «звонки» и решает проблемы от задержек зарплат до ремонта дорог. Запущенная в 2001 году «прямая линия» отменялась также лишь один раз в истории — в конце первого президентского срока Путина. Без «большой пресс-конференции» Путин завершал 2009–2011 гг., когда занимал пост премьер-министра.
Источники РБК, знакомые с обсуждением вопроса, объясняют, что решение об отмене публичных появлений Путина связано с ситуацией на войне с Украиной. Задуманная как блицкриг кампания превратилась в затяжную кровавую бойню, угрозу поражения в которой начали признавать даже государственные телеканалы. А сдача Херсона окончательно сломала победный нарратив госпропаганды, стремительно теряющей зрителей прежде популярных ток-шоу
Именно после отступления российских войск из города, по данным РБК, в Кремле задумались об отказе от многочасовых постановочных телешоу с участием Путина, который стремится дистанцироваться от военных неудач.
Отмена мероприятий Путина напрямую связана с отсутствием позитивных известий с фронта, отмечал ранее политолог Аббас Галлямов: «Ситуация в обществе очень напряженная, и люди ждут от власти конкретных результатов — от военных побед до наведения порядка в сфере мобилизации и экономики. Слушать в этой ситуации лекции об истории колониализма или Украины — это гарантированно нарваться на раздражение людей».
Поэтому Кремль и решил отложить все мероприятия, а заодно попытался ввести инъекцию оптимизма, полагает Галлямов: «Дескать, подождите, скоро будут хорошие новости. На самом деле никаких предпосылок к появлению „хороших новостей“ не видно».