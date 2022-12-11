Россия продолжает ускоряться в свободном падении в демографическую яму
Как сообщил Росстат, в октябре в России на свет появились 107,2 тысячи детей — на 12,8 тысячи меньше, чем в том же месяце годом ранее. Спад рождаемости — на 10,7% год к году — стал сильнейшим по крайней мере с 2020 года
На фоне войны, массовой мобилизации и новой волны падения реальных располагаемых доходов граждан уровень рождаемости в стране обновил минимум за два десятилетия.
Как сообщил Росстат, в октябре в России на свет появились 107,2 тысячи детей — на 12,8 тысячи меньше, чем в том же месяце годом ранее. Спад рождаемости — на 10,7% год к году — стал сильнейшим по крайней мере с 2020 года.
Накопленным итогом за 10 месяцев в России родились 1,092 миллиона детей — на 77,8 тысячи (-6,2%) меньше, чем за тот же период 2021-го. При этом относительный уровень рождаемости — 9 детей на 100 тысяч населения — стал минимальным с 2001 года.
Смертность после ковидного всплеска сократилась — на 18,5%, до 1,593 млн человек за январь–октябрь. Тем не менее родившихся в целом по стране оказалось в 1,5 раза меньше, чем умерших, а в 54 субъектах эта разница была 2-кратной и выше. Как итог: в результате естественной убыли Россия потеряла еще 501,6 тысячи граждан.
Падение рождаемости, которое наблюдается в 2022 году, — это следствие переноса программы материнского капитала на первого ребенка: снижение суммарной рождаемости происходит почти исключительно по вторым детям, указывает демограф Алексей Ракша. «При этом просели вероятности рождения всех детей, — констатирует он. — Но сильнее всего вторых».
По сравнению с уровнями до аннексии Крыма, когда в России ежегодно рождалось почти 2 миллиона детей, а естественная убыль населения была нулевой, рождаемость снизилась почти на треть. И это только начало процесса, который неизбежно ускорится из-за войны.
«Дно» рождаемости, установленное в конце 1990х, после постсоветской экономической катастрофы, будет пробито в следующем году, прогнозирует демограф Института Гайдара Игорь Ефремов. Число рождений детей в 2023 году году опустится до 1,2 миллиона, а в 2024-м — до 1 миллиона, что станет абсолютным минимумом в современной истории страны (со Второй мировой войны), следует из оценок Ефремова
«Основной удар по уровню рождаемости будет непрямым, поскольку горизонт планирования большинства семей будет полностью уничтожен. И эффект будет тем сильнее, чем дольше продлится мобилизация», — говорит демограф (его цитирует Bloomberg).
За последние 2,5 года Россия потеряла больше 2 миллионов жителей в результате естественной убыли. Еще около миллиона покинули страну в ходе волны эмиграции, подсчитали эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-банка.
Это уже сказывается на экономике: сокращается потребление не только непродовольственных товаров, но и продуктов питания (-4,3% год к году в октябре). Рынок потребителей в России «физически сокращается», констатирует главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. А следом рушится и потенциал экономического роста: сейчас это лишь 0,5% в год против 1% до войны, оценивает Александр Исаков из Bloomberg Economics.
«Население России сокращалось и прежде, но война сократит его еще больше. Причины - эмиграция, падение рождаемости и потери на войне, - указывает Исаков. - Это одновременно и размывает потенциал роста и усложняет налоговую политику, хотя правительство и пытается остановить тренд на сокращение рабочей силы политикой стимулирования рождения детей».
Но эти усилия тщетны, пока идет война. Если кампания в Украине продолжится до весны следующего года, Россию ждет демографическая «катастрофа», пессимистичен Ефремов из Института Гайдара: специальный коэффициент рождаемости может опуститься до 1,2 ребенка на женщину, минимума с 1999 года, хотя еще 7 лет назад составлял 1,78.