На Россию надвигается лавина банкротств
Череда корпоративных банкротств надвигается на российскую экономику на фоне рецессии и санкций Запада, которые начали приносить бизнесу убытки на сотни миллиардов рублей
Череда корпоративных банкротств надвигается на российскую экономику на фоне рецессии и санкций Запада, которые начали приносить бизнесу убытки на сотни миллиардов рублей, пишет издание The Moscow Times.
По данным Росстата, в сентябре сальдированный финансовый результат российских предприятий составил минус 728,4 миллиарда рублей. Настолько потери убыточных компаний превысили заработок прибыльных.
«Цифры зафиксировали настоящую катастрофу», - пишут аналитики MMI. В минус по итогам месяца крупный бизнес сработал лишь пятый раз за 14 лет доступных данных: ранее такое было в марте 2021 года, когда компании фиксировали потери пандемии; в январе 2015 года, после аннексии Крыма и первой волны санкций, а также в декабре 2008-го и январе 2009-го на фоне глобального финансового кризиса.
«Похоже, что в условиях санкций и крепкого рубля экспорт сырья из РФ становится всё более убыточным. В какой-то момент компании будут вынуждены прекращать продажи себе в убыток и сокращать объёмы», - отмечает MMI.
По мере того, как убытки копятся, все больше компаний скатываются в предбанкротное состояние, а их кредиторы готовят обращения в суды. В октябре число сообщений кредиторов, уведомляющих о намерении обанкротить своих должников, подскочило в 2,4 раза, подсчитал «Коммерсант» на основании данных Федресурса.
За месяц было подано 5 953 таких уведомлений (против 2306 в октябре-2021, а в ноябре еще 3 327 (рост на 42%).
С 1 апреля в России действовал моратория на банкротства. А его отмена «повлекла лавинообразный рост заявлений о намерениях и повлечет в будущем такой же рост банкротств», говорит адвокат коллегии адвокатов Delcredere Сергей Савосько.
Сказались рецессия, внешние ограничения, торговая блокада и финансовый «железный занавес» с отключением от валютных расчетов почти всех крупных банков. «Нарушение логистических цепочек, прекращение финансирования, уход многих компаний с рынка, приостановка поставок или технического обслуживания — все это запускает цепную реакцию неплатежей и приостановки деятельности»,— констатирует адвокат Case by Case Юлия Михальчук.
По данным Росстата, на конец сентября 5,7 тысячи российских юрлиц имели просроченную задолженность общим объемом 4,117 триллиона рублей, из которых 2,485 трлн приходилось на долги перед поставщиками. С начала года общий объем просрочки вырос на 473 млрд рублей, или 13%.