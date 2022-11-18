Аналитики Bloomberg спрогнозировали кульминацию рецессии в России в начале 2023 года
Российской экономике еще предстоит пройти нижнюю точку спада, это случится в первом квартале будущего года. Спад в экономике станет самым глубоким со времен мирового финансового кризиса
Российской экономике еще предстоит пройти нижнюю точку спада, это случится в первом квартале будущего года, считают аналитики, опрошенные Bloomberg. По их прогнозу, по итогам января-марта 2023 года снижение ВВП России может достигнуть кульминации, превысив 8%.
Такой спад в экономике станет самым глубоким со времен мирового финансового кризиса более десяти лет назад, пишет агентство.
По итогам 2022 года российская экономика может сократиться на 3,5% и еще на 2% – в 2023 году.
Ожидаемое снижение ВВП в следующем году эксперты объясняют тем, что перестанут работать меры, используемые российскими властями для поддержки спроса, в частности субсидии по ипотеке. Одновременно под действием санкций продолжит сокращаться энергетический сектор. Падение ВВП может продлиться еще полгода, считает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.
Экономисты Morgan Stanley считают, что рецессия вызвана продолжающимся кризисом предложения и адаптацией российской экономики к работе в условиях ограниченного доступа к современным технологиям. В Morgan Stanley ожидают, что экономика России будет показывать отрицательную динамику вплоть до третьего квартала 2023 года.
Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП России на 2,9% в 2022 году и на 0,8% в 2023 году. Согласно обновленному базовому прогнозу Банка России, спад ВВП в 2022 г. составит 3—3,5%.