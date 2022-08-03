В России растет число малоимущих, которым хватает денег только на еду. Их количество сопоставимо с населением Москвы
По итогам 2021 года число малоимущих россиян, которые покупают только еду, но при этом отказывают себе в одежде и не могут оплатить услуги ЖКХ, достигло 86%
По итогам 2021 года число малоимущих россиян, которые покупают только еду, но при этом отказывают себе в одежде и не могут оплатить услуги ЖКХ, достигло 86%. Годом ранее их было 83,9%. Еще 12% хватает на продукты, но автомобили и жилье они купить не в состоянии. Об этом говорится в данных Росстата, на которые обратил внимание телеграм-канал «Можем Объяснить».
Речь идет о людях с денежными доходами ниже границы бедности — это понятие с недавних пор используется для измерения числа малоимущих. В 2021 году эта граница составляла 11 908 рублей. Всего в России в 2021 насчитывался 16,1 млн малоимущих граждан.
Расходы на питание у малоимущих россиян также растут. Росстат приводит данные на 2020 год — тогда они составляли 49,3% от общих трат (до этого было 48,6%).
Больше всего малоимущих граждан проживает в республиках Северного Кавказа — это почти четверть от общего населения региона. Лучшие показатели предсказуемо демонстрирует Центральный федеральный округ — там лишь 4,6% малоимущих. Росстат считает малоимущими семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума.
У малоимущих падают зарплаты — если в 2019-м их средний уровень составлял 20,5 тыс. рублей, то в первый коронавирусный год он сократился до 19,7 тыс. Пенсии упали с 5,2 до 4,6 тыс. рублей.
Самым бедным регионом России по итогам 2021 года оказалась Ингушетия. По данным Росстата, численность населения, живущего там за чертой бедности, составляет 29,7%. На втором месте в антирейтинге — Республика Тыва (29,4%). Третью строчку занимает Калмыкия (22,7%). Самыми богатыми регионами оказались Ямало-Ненецкий АО (4,7%) и Петербург (5,1%). В целом по России число людей с доходами ниже черты бедности составляет 11%.