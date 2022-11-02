МВД России предложило разрешить закупку оргтехники и транспортных средств без привязки к предельным ценам
В документе отмечается, что решение не потребует дополнительных расходов, однако «есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении»
МВД РФ предложило разрешить закупку ноутбуков, планшетов и транспортных средств для нужд ведомства без привязки к предельным ценам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В пояснительной записке говорится, что проект направлен на снижение риска срыва закупок МВД радиоэлектронной продукции, транспортных средств «в условиях санкций со стороны недружественных государств».
«В ходе проведения мероприятий, направленных на организацию закупки вычислительной техники (ноутбуки, планшеты), периферийного оборудования и автотранспортных средств, от потенциальных поставщиков поступают ценовые предложения, существенно превышающие предельные цены», — говорится в записке.
В документе отмечается, что решение не потребует дополнительных расходов, однако «есть вероятность снижения объема имущества в количественном выражении».
Согласно проекту, до 31 декабря 2023 года предельные цены на закупки МВД не будут действовать. Это затронет покупки техники и автомобилей, а также их аренду и лизинг.