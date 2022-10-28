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28.10.2022 12:51

Задержанный в Италии по запросу США сын красноярского губернатора объявлен в России в розыск

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс объявлен Мещанским судом Москвы в розыск по подозрению в отмывании денежных средств

Задержанный в Италии по запросу США сын красноярского губернатора объявлен в России в розыск

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс объявлен Мещанским судом Москвы в розыск по подозрению в отмывании денежных средств. Он был задержан в Италии по требованию США. Его обвиняют в нарушении антироссийских санкций и отмывании денег. Сейчас Артем Усс находится под стражей в Италии. От добровольной экстрадиции в США он отказался, теперь Россия будет требовать у итальянских властей его экстрадиции.

По данным из картотеки суда, Артему Уссу предъявлено обвинение в отмывании денег и имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы, в особо крупном размере (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — семь лет лишения свободы, а также штраф в размере одного миллиона рублей.

Артема Усса задержали в Италии 19 октября. Обвинения предъявили еще четверым россиянам (Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Туляков) и двоим гражданам Венесуэлы.

По данным Минюста США, Юрий Орехов и Артем Усс владели немецкой компанией по торговле промышленным оборудованием Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), а Светлана Кузургашева была гендиректором одной из подставных компаний. Они через NDA GmbH закупали в США военные технологии и технологии двойного назначения, а потом перенаправляли их в Россию. В числе покупателей NDA GmbH были «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс». Эти компании работают с российским оборонным сектором и находятся под санкциями США.

Отец Артема Усса губернатор Красноярского края Александр Усс назвал обвинения «политически окрашенными». МИД России оценил задержание как «кампанию по взятию заложников». В Кремле также осудили предъявленные обвинения.

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