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26.10.2022 11:42

У Алишера Усманова обнаружили секретную сеть офшоров, которой пользовались Чемезов, ВТБ и семья Пескова

Российский миллиардер Алишер Усманов создал секретную сеть офшоров, которую использует для инвестиций в западные технологические стартапы

У Алишера Усманова обнаружили секретную сеть офшоров, которой пользовались Чемезов, ВТБ и семья Пескова

Российский миллиардер Алишер Усманов создал секретную сеть офшоров, которую использует для инвестиций в западные технологические стартапы, пишет газета The Wall Street Journal. Этой же сетью, по данным издания, пользовались семья пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, депутат Госдумы Андрей Скоч и банк ВТБ.

Чтобы понять масштаб сети, издание изучило тысячи корпоративных документов, многие из которых были обнародованы в последние годы в результате крупных утечек («Панамское досье», «Архив Пандоры» и «Райские документы»).

В центре сети оказалась зарегистрированная на острове Мэн компания Bridgewaters. Она оказывает различные финансовые услуги, в том числе создает другие компании, помогает ими управлять и оформлять сделки.

Bridgewaters (не путать с Bridgewater Associates Рэя Далио) появилась в 1996 году, а к середине 2000-х значительная часть бизнеса компании оказалась связана с Россией. В 2007 году для Усманова была создана компания Kanton Services Ltd, которая получала кредиты в том числе от инвестиционного подразделения «Газпрома». Эти деньги использовались для финансирования «Металлоинвеста» Усманова. Та же Kanton Services использовалась для того, чтобы инвестировать деньги в фонд  DST Global, созданный Юрием Мильнером. Через Kanton Services Ltd. Усманов инвестировал в акции крупнейших технологических компаний, включая Facebook (сейчас Meta).

В 2014 году Bridgewaters создала компанию, которая держала деньги на сумму более чем $1 млн на имя будущей супруги Дмитрия Пескова Татьяны Навки, отмечает издание.

В 2013 году созданная вокруг Bridgewaters сеть использовалась для получения кредита в 130 миллионов долларов, с которым были связаны Усманов, глава «Ростеха» Чемезов и родственники депутата Скоча. Позднее долг был переоформлен на другую компанию и не погашен, уточняет газета.

Кроме того, Bridgewaters управляла инвестиционной компанией на Британских Виргинских островах, совладельцем которой является «Ростех». Эта инвестфирма, в частности, владела телекоммуникационной компанией, поставлявшей системы наблюдения российскому правительству.

Услугами Bridgewaters пользовалася также ВТБ. При помощи созданных Bridgewaters офшорных компаний госбанк инвестировал около $300 млн в Twitter и китайскую интернет-площадку JD.com. Операции шли через фонд DST Global Мильнера.

Фирмы, созданные с участием Bridgewaters, продолжают инвестировать в западные компании и сегодня. Около 16% технологической компании Quanergy из Кремниевой долины принадлежит американскому венчурному фонду Rising Tide V, финансируемому через Bridgewaters. Quanergy заявила в отчете, поданном в SEC, что Усманов владеет значительной долей в Rising Tide V, уточняет издание.

Действующий управляющий директор Bridgewaters Марк Вил заявил в беседе с WSJ, что компания не оказывает помощь в уклонении от санкций, подтвердив при этом, что в какой-то момент в компанию действительно инвестировали российские граждане. Он также отметил, что за последний год Bridgewaters прекратила отношения с несколькими клиентами, не уточнив их имена.

Пресс-секретарь Усманова в беседе с изданием отверг утверждения об использовании миллиардером схемы с подставными компаниями для вывода денег за рубеж. Он также заявил, что Усманов никогда пользовался какой-либо поддержкой со стороны российских властей в своем бизнесе.

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