У продавцов Wildberries возникли проблемами с выводом средств
Продавцы Wildberries не могут вывести денежные средства с платформы из-за нового сервиса по мгновенному выводу средств. Селлеры сталкиваются с удержанием и непрозрачностью штрафов
Продавцы Wildberries не могут вывести денежные средства с платформы из-за нового сервиса по мгновенному выводу средств. Селлеры сталкиваются с удержанием и непрозрачностью штрафов. В Wildberries пояснили, что сервис по мгновенному выводу денег еще тестируется, предприниматели могут перейти на прежний порядок.
Некоторые поставщики товаров сообщили, что изначально им удавалось выводить средства в любое время, однако со временем система начала сбоить. С первых чисел октября некоторые из них столкнулись со случаями удержания средств: система отказывает в перечислениях на расчетный счет или выдает отрицательный баланс. В Wildberries утверждают, что система расчетов «полностью прозрачна», начисления производятся корректно.
Также некоторые селлеры сталкиваются со случаями неполного вывода средств. Как сообщают продавцы, в новой системе расчета неясен принцип определения лимита на вывод средств. Полную сумму выручки вывести невозможно, часть средств возможно вывести только раз в день. В компании пояснили, что установили лимит на вывод для безопасности пользователей. Размер лимита составляет два среднесуточных оборота продавца.
Кроме этого, продавцы столкнулись с непрозрачной системой штрафов без полноценных обоснований. Селлеры рассказывают о случаях удержания средств за занижение габаритов, однако, по их словам, Wildberries не представили каких-либо доказательств этого. В компании утверждают, что у них нет штрафов для продавцов.
В конце августа Wildberries запустил новый финтех-сервис по мгновенному выводу средств в режиме бета-тестирования для всех продавцов. Компания утверждала, что продавцы смогут получать средства с платформы в режиме реального времени, а не раз в неделю, как было раньше.