Wildberries решил возвращать поставщикам брак и компенсировать часть стоимости поврежденных товаров
Вместо утилизации бракованных товаров маркетплейс Wildberries будет возвращать их продавцам. Ранее за уничтожение одной единицы приходилось платить 33 рубля
Вместо утилизации бракованных товаров маркетплейс Wildberries будет возвращать их продавцам. Ранее за уничтожение одной единицы приходилось платить 33 рубля. С 22 августа компания будет частично компенсировать поставщикам стоимость поврежденного товара.
Маркетплейс Wildberries начал возвращать товары с браком продавцам вместо их утилизации, говорится в Telegram-канале компании. Ранее товары, которые покупатели обозначили бракованными, утилизировали. Услуга стоила 33 рубля за каждую единицу товара.
С 22 августа маркетплейс начнет возвращать продавцам часть стоимости бракованных товаров. Выплаты будут указываться в еженедельных отчетах, однако сумму компенсации в компании не называют. Она будет зависеть от степени повреждений.
Если брак обнаружил покупатель, то товары можно будет забрать. Однако при выявлении несоответствия специалистами маркетплейса продавцу придется оформить возврат.
15 августа маркетплейс Wildberries сменил название на «Ягодки». После в пресс-службе заявили, что это часть маркетинговой акции к «Черной пятнице». Ранее владелица Wildberries Татьяна Бакальчук обещала подумать о ребрендинге.