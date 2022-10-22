Сын Фридмана раскритиковал введенные против него санкции и назвал себя украинцем
Сын российского миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский записал видеообращение с критикой украинских санкций. Он заявил, что покинул РФ 24 февраля
Сын российского миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский записал видеообращение с критикой украинских санкций. Он заявил, что покинул РФ 24 февраля и выходил на протесты против боевых действий России в Украине в Лондоне.
«Я считаю, что это решение должно быть отменено. Я не заслуживаю этих санкций. Я считаю себя украинцем, у меня там родные, и я привык ездить туда. Не верю, что сейчас не смогу делать это», — сказал Ожельский. Видеозапись опубликована в YouTube. Он отметил, что не может поверить, что единственная причина санкций — «связь с другим человеком».
22-летний бизнесмен сообщил, что сейчас живет на съемной квартире в Дубае «по тем средствам», которые у него есть. В России он оставил друзей и бизнес, но не собирается возвращаться, потому что ценит «свою свободу больше». «Не понимаю, почему это происходит и почему все, что я сделал к этому моменту, под угрозой из-за кучки… бюрократов», — добавил он.
Александр Ожельский — единственный сын основателя Альфа-банка Михаила Фридмана (у миллиардера также есть четыре дочери). Господин Фридман ранее говорил, что не намерен оставлять наследство своим детям. Ожельский находится в санкционных списках с 20 октября, когда президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональные ограничения против 2507 россиян и 1374 российских компаний.