Демографы предупредили о катастрофе с рождаемостью в России из-за войны в Украине
Война в Украине может вызвать рекордное снижение рождаемости в России, пишет сотрудник лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игоря Ефремова
Война в Украине может вызвать рекордное снижение рождаемости в России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на оценку сотрудника лаборатории демографии и человеческого капитала Института Гайдара Игоря Ефремова. По его словам, продолжение боевых действий в ближайшие месяцы чревато снижением рождаемости до рекордно низких для страны значений – 1,2 ребенка на одну женщину. Такое в России наблюдалось только один раз – в 1999-2000-м годах.
По словам Ефремова, продолжение войны и мобилизации до конца весны следующего года будет «катастрофическим». Из-за этого рождаемость в стране с середины 2023 года по середину 2024 года может снизиться до 1 миллиона человек, полагает ученый. Общее количество смертей в России в среднем сейчас составляет около двух миллионов в год, в прошлом году из-за пандемии достигало 2,5 миллиона человек.
Из-за войны семьи будут вынуждены отложить появление детей на неопределенный срок, объясняет ученый причины ожидаемой демографической ямы. И влияние войны будет тем сильнее, чем дольше длится мобилизация, уверен ученый. С ним соглашается демограф из НИУ ВШЭ Елена Чурилова. По ее мнению, в условиях неопределенности многие российские пары, вероятно, отложат рождение детей, «пока ситуация не стабилизируется».
Демографические изменения, связанные со старением рабочей силы и миграцией, несут серьезную угрозу российской экономике, пишет Bloomberg. По данным данным агентства, экономика РФ уже испытывает существенный недостаток молодых сотрудников.
Эмиграция, низкая рождаемость и потери, связанные с войной, подрывают потенциальный рост и приводят к ужесточению налоговой политики, пока правительство пытается обратить вспять сокращение рабочей силы с помощью политики поощрения рождаемости, считает экономист Bloomberg Economics по России Александр Исаков.
Резкое снижение рождаемости резко контрастирует с целями, которые Владимир Путин публично декларирует. «Если посмотреть на задачи, то какие задачи? Демография. Это первая задача. У нас должно быть больше людей, и они должны быть здоровые», — заявил глава государства в июне.