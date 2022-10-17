17.10.2022 18:47
Мобилизованных из Забайкалья отправили домой из-за алкоголизма
Нескольких мобилизованных из Забайкалья отправили из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев, добавив, что принудительному лечению таких граждан подвергать не будут
Нескольких мобилизованных из Забайкалья отправили из учебных частей домой из-за проблем с алкоголем. Об этом в эфире ГТРК «Чита» заявил депутат Госдумы РФ от региона Андрей Гурулев, добавив, что принудительному лечению таких граждан подвергать не будут.
«Проблема существует. Есть такие, с кем другие мобилизованные даже не хотят выполнять общую задачу из-за их морально-волевых качеств. Потому что они с утра до вечера синие ходят, у них проблема одна — как за бутылкой сбегать»,— прокомментировал господин Гурулев.
Депутат Госдумы не назвал точное количество отправленных домой из-за алкоголизма мобилизованных, отметив, что «такие товарищи все еще встречаются».