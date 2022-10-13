Под Белгородом горит склад с боеприпасами, объявлена эвакуация жителей
В поселке Октябрьский Белгородской области подорван склад с боеприпасами. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает о мощном пожаре на военном объекте
В поселке Октябрьский Белгородской области подорван склад с боеприпасами. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщает о мощном пожаре на военном объекте и обвинил в обстреле ВСУ. Между тем, российские СМИ пишут о пожаре якобы на «сахарном заводе».
Российский политик также обвинил в обстреле склада Вооруженные силы Украины.
«В поселке Белгородского района в результате обстрела ВСУ подорван склад с боеприпасами. Произошла их детонация», - в частности, написал Гладков.
По его словам, по предварительной информации убитых и пострадавших на объекте нет.
В регионе готовятся эвакуировать местных жителей «на безопасное расстояние». На место происшествия выехали экстренные службы и глава Белгородского района Владимир Перцев.
Между тем, российские СМИ дают совсем другую информацию. По их «версии», в Октябрьском якобы горит »сахарный завод». При этом пропагандисты уверяют, что предприятие было обстреляно со стороны Украины.
Издание Life.ru со ссылкой на местных жителей пишет, что перед пожаром в поселке слышали »несколько громких звуков».
Напомним, 13 октября, в Белгороде ракета попала в высотный жилой дом, повредив верхние этажи. Российские паблики сообщили якобы о работе системы ПВО. Однако в общественной организации «СтратКом ВСУ» опровергли информацию, подчеркнув, что в городе самоликвидировались три ракеты С-300, которыми хотели обстрелять Харьков.
11 октября в Белгородской области горела подстанция. Из-за этого в регионе были проблемы со светом и водой.