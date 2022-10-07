Нобелевскую премию мира присудили правозащитникам из Украины, Беларуси и России
Лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация «Мемориал»
Лауреатами Нобелевской премии мира 2022 года стали украинская правозащитная организация «Центр гражданских свобод», белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация «Мемориал».
«Лауреаты Премии мира представляют гражданское общество в своих странах. Они в течение многих лет продвигали право критиковать власть и защищать основные права граждан.
Они приложили выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. В то же время они демонстрируют значение гражданского общества для мира и демократии», - пояснил свое решение Нобелевский комитет.
«Центр гражданских свобод» был основан в Киеве в 2007 году. Его основная миссия - становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ для утверждения человеческого достоинства. ЦГС влияет на формирование общественного мнения и государственной политики, поддерживает развитие гражданского активизма, а также активно участвует в международных сетях и солидарных действиях по продвижению прав человека в регионе ОБСЕ.
Алесь Беляцкий - руководитель белорусского правозащитного центра «Вясна». В рамках погрома общественных организаций Беларуси Беляцкого задержали 14 июля 2021 года. Впоследствии он был арестован в уголовном производстве и признан политзаключенным.
Российская правозащитная организация «Мемориал» была ликвидирована в России по решению Верховного суда в декабре 2021 года после обращения Генпрокуратуры РФ. Организацию обвинили в неоднократном нарушении требования законодательства об «иностранных агентах» и в том, что она «создает лживый образ СССР как террористического государства, отбеливает и реабилитирует нацистских преступников».
Нобелевский комитет заявил, что выбрал трех лауреатов, поскольку хотел отметить поборников «прав человека, демократии и мирного сосуществования» в Беларуси, России и Украине.
Комитет заявил, что принял во внимание риск получения награды для лауреатов. В частности, в отношении Беляцкого он выразил надежду, что премия не повлияет на него негативно, а вместо этого повысит его моральный дух. Комитет призвал освободить Беляцкого из заключения, чтобы он мог лично получить премию в Осло.
«Центр гражданских свобод» отметили за то, что он приложил усилия для выявления и документирования доказательств военных преступлений России после того, как РФ вторглась в Украину в феврале.
Награда присуждается в день рождения президента России Владимира Путина.