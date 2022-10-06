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06.10.2022 21:42

Россияне готовятся шить себе одежду вместо западных брендов

В России, где из-за войны в Украине рынок потерял почти 80% брендов одежды, заметно вырос спрос на предметы для шитья и вязания. Наибольшим спросом у клиентов маркетплейса пользуются пряжа, ткани, бисер и спицы для вязания

Россияне готовятся шить себе одежду вместо западных брендов

В России, где из-за войны в Украине рынок потерял почти 80% брендов одежды, заметно вырос спрос на предметы для шитья и вязания. Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на статистику маркетплейса Wildberries, спрос на товары для рукоделия удвоился по сравнению с прошлым годом.

Наибольшим спросом у клиентов маркетплейса пользуются пряжа, ткани, бисер и спицы для вязания. Спрос на наборы для шитья вырос вдвое по сравнению с прошлым годом, на лекала для кроя ткани — почти вчетверо, игольницы стали заказывать чаще на 109%, выкройки — на 260%. Также пользователи купили на 129% больше спиц и на 146% крючков для вязания, чем в прошлом году.

Больше всего к рукоделию интерес выказывают жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Также товары для шитья и вязания стали популярны в Дагестане, где продажи выросли на 356%, Еврейской автономной области (+338%), Приморском крае (+295%), Бурятии (+251%) и Хабаровском крае (+201%).

После начала войны в Украине о прекращении бизнеса в России заявили компании H&M Group (H&M, COS, Monki, Weekday, & Other Stories, Arket), Nike, Victoria’s Secret, Uniqlo, Mango, Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius).

Уход брендов одежды из страны влияет и на работу торговых центров. Так, в первые недели августа столичные ТЦ посетило меньше покупателей, чем за этот же период в последние три года, включая период пандемии коронавируса. Согласно отчету Mall Index, в московских торговых центрах оказалось на 11% меньше посетителей, чем в 2021 году, на 18% ниже уровня 2020 года и на 23% — 2019 года. Rstat Index сообщает о падении на 9%, 18% и 39% соответственно.

В условиях, когда из-за войны, санкций и ухода зарубежных компаний в России закрываются кинотеатры, а рестораны фиксируют худшую посещаемость за несколько лет, россияне ищут новые формы домашнего досуга. Параллельно товарам для шитья и вязания на маркетплейсах выросла популярность и других предметов для рукоделия. Так, на 715% взлетел спрос на формы для изготовления свечей, на 337% — на наборы для изготовления слепков. Почти втрое выросла популярность оборудования для мыловарения.

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