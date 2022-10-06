В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границах машин
Депутаты Госдумы считают, что нужно законодательно разрешить изъятие автомобилей, брошенных на границах России. Спикер Госдумы ранее предлагал рассмотреть возможность передачи таких машин семьям мобилизованных
Депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») считает, что нужно законодательно разрешить изъятие автомобилей, брошенных на границах России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предлагал рассмотреть возможность передачи таких машин семьям мобилизованных.
«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — сказал господин Морозов «РИА Новости». По его мнению, можно также обязать собственников брошенного транспорта «лично предъявить на него свои права». «Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства»,— сказал парламентарий. Он считает, что эту меру может разработать правительство.
Множество россиян стали покидать страну после объявления частичной мобилизации. Это привело к большим очередям на границах с другими странами. Некоторые решили оставить свои машины и перебраться через границу пешком. По информации Forbes, в общей сложности из РФ уехали 700 тыс. человек с начала мобилизации.