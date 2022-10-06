Меню
Общество
RU / SE
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
06.10.2022 11:51

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границах машин

Депутаты Госдумы считают, что нужно законодательно разрешить изъятие автомобилей, брошенных на границах России. Спикер Госдумы ранее предлагал рассмотреть возможность передачи таких машин семьям мобилизованных

В Госдуме предложили узаконить изъятие брошенных на границах машин

Депутат Госдумы Олег Морозов («Единая Россия») считает, что нужно законодательно разрешить изъятие автомобилей, брошенных на границах России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее предлагал рассмотреть возможность передачи таких машин семьям мобилизованных.

«Надо срочно вносить изменения в закон, позволяющие принимать решения о передаче в государственную собственность транспортных средств, не востребованных в течение, например, месяца после пересечения владельцем границы», — сказал господин Морозов «РИА Новости». По его мнению, можно также обязать собственников брошенного транспорта «лично предъявить на него свои права». «Это как раз и позволит изымать брошенные транспортные средства»,— сказал парламентарий. Он считает, что эту меру может разработать правительство.

Множество россиян стали покидать страну после объявления частичной мобилизации. Это привело к большим очередям на границах с другими странами. Некоторые решили оставить свои машины и перебраться через границу пешком. По информации Forbes, в общей сложности из РФ уехали 700 тыс. человек с начала мобилизации.

Сейчас на главной
Семьям мобилизованных раздают дрова
мобилизация
Семьям мобилизованных раздают дрова
Власти Бурятии начали раздавать дрова семьям мобилизованных на войну в Украину. Одна семья может рассчитывать на 10 кубометров дров, а проживающие в районах Крайнего Севера получат до 20 кубометров
Российским мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение
мобилизация
Российским мобилизованным не будут компенсировать затраты на снаряжение
Мобилизованным не компенсируют покупку собственного обмундирования и медикаментов. Как объяснило правительство, призванных обеспечивают «всем необходимым для прохождения службы, включая форму, экипировку и т. д».
Грузия пожинает плоды чужой мобилизации
миграция
Грузия пожинает плоды чужой мобилизации
На пограничном контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс — Казбеги», где до последнего времени сохранялась критическая обстановка из-за беспрецедентного роста числа россиян, желающих попасть в Грузию, воцарилось спокойствие
Дело рук самих отступающих
война в украине
Дело рук самих отступающих
Издание The Insider рассмотрело десять главных проблем Вооруженных сил России, выявленных в ходе войны с Украиной — от устаревшей техники и нехватки личного состава до недостаточного боевого духа и изъянов в выстроенной системе командования — и оценило, насколько мобилизация поможет их решить
Политика
Россия использует Telegram для распространения дезинформации о войне на Западе
Россия нашла еще один способ распространять дезинформацию о своем вторжении в Украину, используя Telegram как платформу для распространения манипулятивных видео на разных языках мира
Ирландия готовится к запуску своего первого спутника в космос
ирландия
Ирландия готовится к запуску своего первого спутника в космос
Правительство Ирландии во вторник провело обмен письмами с Европейским космическим агентством, что стало очередным шагом на пути к запуску в космос первого ирландского спутника - EIRSAT-1
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
пропаганда
Глава думского комитета по обороне призвал «перестать врать»
По его словам, сводки Министерства обороны «практически не меняют своего содержания: сбили 10 снарядов, поразили 50 объектов, уничтожили сотни нацистов»
Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
мобилизация
Скрывающихся от мобилизации москвичей вычисляют по городским камерам наблюдения
Только за последние двое суток — 3 и 4 октября, в Москве по камерам установили как минимум 10 мужчин, которые подозреваются в «уклонении от мобилизации»
Общество
У членов движения «Голос» по всей России проходят обыски
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в московском офисе движения «Голос», сообщил член совета движения Виталий Аверин. Утром обыски прошли у трех членов совета движения
Яхта Путина избежала ареста и получила новое оборудование
Яхта Путина
Яхта Путина избежала ареста и получила новое оборудование
24 сентября яхта Путина Graceful покинула Калининград и спустя два дня пришвартовалась в Санкт-Петербурге. Судно находилось в Калининграде больше полугода: корабль покинул верфь в Гамбурге незадолго до начала войны
В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
уголовные дела
В Пензе возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации
Первое в России уголовное дело по статье об уклонении от прохождения военной службы расследует Зареченский межрайонный следственный отдел Следственного комитета, сообщает глава правозащитной группы «Агора»
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, ныне Калининград
В Чехии готовятся провести референдум о присоединении старинного чешского города Краловец, который был основан крестоносцами в 1255 году по приказу и непосредственном участии короля Чехии Пржемысла Отакара II
Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
санкции
Страны ЕС согласовали восьмой пакет антироссийских санкций
Евросоюз согласовал восьмой пакет санкций против России. Новые санкции предусматривают запрет на морскую транспортировку нефти третьим странам по цене выше установленной
Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
цены на газ
Цены на газ в Европе упали до $1600 впервые с 21 июля
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 21 июля опустились ниже $1,6 тыс. за тысячу кубометров. Ранее сегодня, 5 октября, «Газпром» возобновил поставки российского сырья в Италию через Австрию
Родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
начальное образование
Родителям угрожают признать ребенка безнадзорным за пропуск «Разговоров о важном»
В Башкирии администрация школы угрожает родителям ученика пожаловаться в комиссию по делам несовершеннолетних и признать ребенка безнадзорным за пропуски «Разговоров о важном»
Тактическая ошибка Путина
цены на энергоносители
Тактическая ошибка Путина
Российское полномасштабное вторжение в Украину в корне изменило мировую политику — и вряд ли стоит сомневаться, что самые драматические события еще впереди: поражение России и ее закат как даже региональной сверхдержавы вызовут долгосрочные последствия
Общество
Учеников начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии
В Петербурге учащихся начальной школы предупредили об уголовной ответственности за «фейки» об армии и призывы к санкциям, рассказала учительницы младших классов одной из школ Санкт-Петербурга
Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Depeche Mode
Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Последний мировой тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах, он был приурочен к выходу 14-го студийного альбома Spirit. В рамках турне Depeche Mode посетили Москву и Санкт-Петербург