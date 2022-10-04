Depeche Mode не приедут с туром в Россию впервые с 1998 года
Последний мировой тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах, он был приурочен к выходу 14-го студийного альбома Spirit. В рамках турне Depeche Mode посетили Москву и Санкт-Петербург
В 2023 году группа Depeche Mode выпустит новый альбом «Memento Mori», мировой тур в поддержку которого начнется в марте следующего года. В списке городов, которые коллектив планирует посетить с презентацией альбома, нет ни одного российского — Depeche Mode не приедут сюда в рамках мирового турне впервые с 1998 года (тогда группа впервые выступила перед российскими слушателями).
Последний мировой тур Depeche Mode проходил в 2017–2018 годах, он был приурочен к выходу 14-го студийного альбома Spirit. В рамках турне Depeche Mode посетили Москву и Санкт-Петербург. Предстоящий тур впервые пройдет без участия клавишника и одного из основателей коллектива Энди Флетчера, умершего в мае этого года.
Концертная индустрия в России пребывает в кризисном состоянии после ввода российских войск в Украину и объявления в стране частичной мобилизации. В Россию отказываются приезжать зарубежные исполнители, а ряд отечественных артистов сталкивается с проблемами при организации концертов.