В России на границе с Финляндией образовались многочасовые очереди
После введения запрета на въезд российских туристов в Финляндию на пропускных пунктах на границе серьезно замедлился проход тех, для кого страна по-прежнему открыта
После введения запрета на въезд российских туристов в Финляндию на пропускных пунктах на границе серьезно замедлился проход тех, для кого страна по-прежнему открыта. Время ожидания на границе теперь составляет 10-18 часов. Об этом «Агентству» рассказал россиянин, который переходил границу в пятницу. О том же свидетельствуют сообщения в чатах.
По словам собеседника «Агентства», автобус, на котором он ехал, прибыл на таможню утром в пятницу. На российской границе очередей не было, ее прошли примерно за час. А на финской границе автобус стоял до вечера, около 10 часов. Причина – тщательный досмотр тех, кто проходил границу. В среднем на одного человека финские пограничники тратили около 10-15 минут, говорит собеседник «Агентства».
Другая россиянка проходила границу еще дольше – 18 часов. «Заехали в 21 в очередь на русскую таможню и вышли в 15. У меня студенческая виза Италии — без проблем», — описывала прохождение границы участница группы.
При прохождении границы финские пограничники проверяют информацию о пересекающих границу по соцсетям и звонят по телефонам, чтобы подтвердить информацию, свидетельствуют сообщения в соцсетях и говорит собеседник «Агентства».
Еще при посадке в автобус в Петербурге у пассажиров спрашивают документы, подтверждающие основания для въезда в Финляндию. Несмотря на это, на границе не пропускают около пяти человек с автобуса, у многих аннулируют визы, говорит собеседник «Агентства» и подтверждают сообщения в чатах.
В одном случае границу разрешили перечь женщине, чья дочь имеет ВНЖ в Италии, но аннулировали визу ее несовершеннолетнего сына, который ехал к сестре, рассказыет источник «Агентства».
КВ ночь на 30 сентября Финляндия закрыла границу для российских туристов. Теперь проехать могут те, кто работает, учится или лечится в Финляндии, а также граждане ЕС и их родственники.