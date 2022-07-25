В российских ресторанах заканчивается импортный алкоголь
Уход из России крупнейших зарубежных производителей алкоголя поставил перед тяжелой дилеммой владельцев ресторанов, клиенты которых стремительно допивают созданные перед войной запасы
Уход из России крупнейших зарубежных производителей алкоголя поставил перед тяжелой дилеммой владельцев ресторанов, клиенты которых стремительно допивают созданные перед войной запасы виски, рома и ликеров.
Оставшихся запасов крепких напитков на складах поставщиков хватит не несколько недель: они могут исчерпаны уже в августе — начале сентября, сообщил «РИА Новости» управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.
«Что будет после этого периода, сказать сложно, — сетует он. — Рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ».
Впрочем, это зависит от позиции бывших постсоветских республик, а также российского правительства, которое пока не включило алкогольные напитки в перечень для параллельного импорта.
Но даже если это произойдет, повышение цен на алкоголь неизбежно. Вся продукция, которая продолжит поступать в Россию по параллельному импорту, подорожает в 1,5 раза, предупреждает Марач.
Ушедшие иностранные крепкоалкогольные бренды реально восполнить только с помощью параллельного импорта, говорит шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов.
Если же крепкий алкоголь не включат в список Минпромторга, то начнет расти доля контрафактной продукции. «Однозначно цены на алкоголь взлетят примерно на 30-35%», — предупреждает Мингазов.
Крупнейший мировой производитель алкогольной продукции Diageo объявил о том, что уходит с российского рынка в конце июня. Компания, которая выпускает пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликер Baileys и поставляла продукцию в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов по всей России, — заявила о «вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности». Импорт в РФ Diageo приостановила в первые недели после начала войны.
Спустя месяц об уходе из России объявила также американо-японская компания Beam Suntory. Она производит Jim Beam и Makers Mark, а также владеет брендами Macallan, The Famous Grouse, Sauza, Suntory, Hibiki, Yamazaki и другими.