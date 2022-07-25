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25 июля 2022, 11:42

В российских ресторанах заканчивается импортный алкоголь

Уход из России крупнейших зарубежных производителей алкоголя поставил перед тяжелой дилеммой владельцев ресторанов, клиенты которых стремительно допивают созданные перед войной запасы

В российских ресторанах заканчивается импортный алкоголь

Уход из России крупнейших зарубежных производителей алкоголя поставил перед тяжелой дилеммой владельцев ресторанов, клиенты которых стремительно допивают созданные перед войной запасы виски, рома и ликеров.

Оставшихся запасов крепких напитков на складах поставщиков хватит не несколько недель: они могут исчерпаны уже в августе — начале сентября, сообщил «РИА Новости» управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

«Что будет после этого периода, сказать сложно, — сетует он. — Рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ».

Впрочем, это зависит от позиции бывших постсоветских республик, а также российского правительства, которое пока не включило алкогольные напитки в перечень для параллельного импорта.

Но даже если это произойдет, повышение цен на алкоголь неизбежно. Вся продукция, которая продолжит поступать в Россию по параллельному импорту, подорожает в 1,5 раза, предупреждает Марач. 

Ушедшие иностранные крепкоалкогольные бренды реально восполнить только с помощью параллельного импорта, говорит шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов.

Если же крепкий алкоголь не включат в список Минпромторга, то начнет расти доля контрафактной продукции. «Однозначно цены на алкоголь взлетят примерно на 30-35%», — предупреждает Мингазов.

Крупнейший мировой производитель алкогольной продукции Diageo объявил о том, что уходит с российского рынка в конце июня. Компания, которая выпускает пиво Guinness, водку Smirnoff, виски Johnnie Walker, ром Captain Morgan, ликер Baileys и поставляла продукцию в 70 тысяч магазинов и 19 тысяч ресторанов по всей России, — заявила о «вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности». Импорт в РФ Diageo приостановила в первые недели после начала войны.

Спустя месяц об уходе из России объявила также американо-японская компания Beam Suntory. Она производит Jim Beam и Makers Mark, а также владеет брендами Macallan, The Famous Grouse, Sauza, Suntory, Hibiki, Yamazaki и другими.

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